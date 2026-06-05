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Confirmaron que no habilitarán el Congreso para el velorio del Indio Solari

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, descartó que el Palacio Legislativo albergue la despedida del histórico músico. Argumentó razones de infraestructura, logística y seguridad, aunque aseguró que el Gobierno colaborará para encontrar un lugar "alternativo".

5 de Junio de 2026
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REDACCIÓN ELONCE

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, descartó que el Palacio Legislativo albergue la despedida del histórico músico. Argumentó razones de infraestructura, logística y seguridad, aunque aseguró que el Gobierno colaborará para encontrar un lugar "alternativo".

La posibilidad de que el Congreso de la Nación se convirtiera en el escenario de una despedida de Estado para Indio Solari quedó oficialmente descartada. Así lo confirmó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.

 

La decisión se conoció en medio de una fuerte expectativa por parte de los seguidores del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, cuya figura moviliza a millones de fanáticos en todo el país.

Antes de explicar los motivos de la negativa, Menem dedicó unas palabras de reconocimiento al músico y expresó sus condolencias a sus allegados y seguidores. “Despedimos a uno de los máximos referentes de la historia del rock nacional. Acompañamos a sus familiares, amigos y a millones de argentinos que hoy lamentan su partida”, señaló.

Los motivos de la decisión

 

Según explicó el titular de la Cámara Baja, la posibilidad de utilizar el Palacio Legislativo fue evaluada junto a organismos nacionales y áreas técnicas especializadas. “Ante la posibilidad de realizar su despedida en el Congreso de la Nación, se efectuaron las consultas correspondientes con el Ministerio de Seguridad de la Nación y las áreas técnicas competentes”, indicó.

Tras ese análisis, las autoridades concluyeron que el edificio no reúne las condiciones necesarias para recibir un evento de semejante magnitud. “Se concluyó que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud”, sostuvo Menem.

El Gobierno busca "una alternativa"

 

No obstante, el funcionario aseguró que el Gobierno nacional continuará colaborando con el entorno del artista para definir una alternativa adecuada. En ese sentido, afirmó que existe “la mayor y absoluta predisposición” para trabajar junto a la familia en la búsqueda de un espacio que permita desarrollar una despedida acorde a la dimensión cultural y popular de Solari.

Que esté a la altura de lo que el Indio Solari representa para la sociedad argentina y donde puedan garantizarse todas las condiciones de seguridad necesarias para una despedida acorde a su legado”, concluyó el presidente de la Cámara de Diputados.

Temas:

Indio Solari Congreso velorio
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