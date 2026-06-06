Cómo llegar a Villa Domínico para despedir al Indio Solari: accesos, transporte y operativo de seguridad

El velorio del cantante será desde las 11 en Villa Domínico

El Polideportivo Gatica de Villa Domínico, ubicado sobre la avenida Bartolomé Mitre al 4900 en el partido bonaerense de Avellaneda, será el escenario donde miles de fanáticos podrán despedir al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, el Indio Solari, a partir de las 11 de este domingo.

Según pudo confirmar el sitio NA, el velatorio será abierto al público y podría extenderse durante más de una jornada, ante la masiva convocatoria esperada desde distintos puntos del país.

La familia del músico compartió en redes sociales la información de la despedida y sostuvo que durará “hasta que haga falta”. “Para que nadie pierda su oportunidad de decirle adiós”, aclaró.

“Su cuerpo estará allí. Por esa razón, serán jornadas en las que primará el respeto: por él, por sus afectos, y por todos nosotros. No será el momento de sacar afuera la rabia, ni de caer en provocaciones, sino de honrarlo; de estrechar los lazos entre nosotros, redondos, fundamentalistas y marsupiales, cuidándonos como él nos lo pidió siempre”, expresaron los familiares.

Foto: Tiempoar

Y sumaron: “Caminaremos y seremos pacientes, mientras compartimos canciones, hasta llegar a su encuentro y expresarle lo que nos inspiró. Como en la vida, hay buenas y malas noticias. El Indio ya no estará para crear nuevas canciones, pero la belleza que destiló sobre nuestras vidas no dejará de producirnos felicidad. Nuestra responsabilidad es continuar su obra”.

Cómo llegar a la localidad

Para quienes se trasladen en vehículos particulares, el acceso más directo será a través de la Autopista Buenos Aires-La Plata y sus conexiones con la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

En cuanto al transporte público, diversas líneas de colectivos circulan por la zona, entre ellas la 17, 22, 24, 33, 98, 159, 247, 271, 293 y 570. También se podrá llegar mediante el Ferrocarril Roca, descendiendo en la estación Villa Domínico y continuando a pie o en transporte local hasta el predio.

Foto: Tiempoar

El lugar del velorio

El complejo cuenta con una superficie de aproximadamente 10 hectáreas e incluye espacios verdes, el área de alto rendimiento y el anfiteatro Hugo del Carril. El féretro será ubicado en el microestadio José María Gatica, dentro del predio.

Las autoridades desplegarán un operativo de seguridad con cerca de 1500 efectivos policiales, además de personal sanitario y equipos de organización, para garantizar el desarrollo del evento.

Aún no se confirmaron cuáles serán los accesos habilitados al predio.