 Mirtha Legrand lamentó la muerte del Indio Solari: “Me afectó muchísimo, lo admiraba”

La muerte de Carlos “Indio” Solari sigue generando conmoción en el mundo del espectáculo y la cultura argentina. En esta oportunidad, quien se mostró profundamente afectada por la noticia fue Mirtha Legrand, que habló con LAM y recordó el vínculo pendiente que siempre soñó concretar con el legendario artista.

Abordada por las cámaras del ciclo que conduce Ángel de Brito en la entrada del Teatro Ópera donde se dispuso a disfrutar de la obra Billy Elliot, la diva fue consultada sobre el fallecimiento del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricotay no ocultó su tristeza.

Dolor por la muerte del Indio Solari

“Mirtha, ¿cómo está en un día tan conmovido con la muerte del Indio Solari, el único personaje que no pudo ir a su mesa?”, le preguntó el cronista. A lo que Mirtha se sinceró: “No pudo ir nunca, una lástima”.

“Me enteré de la noticia por la radio. Me afectó muchísimo, lo admiraba mucho”, cerró Legrand, visiblemente movilizada por la pérdida del artista.

La Chiqui destacaba con un vestido corto con lentejuelas en tonos pastel que reflejaban la luz artificial del entorno. El diseño incluía capas asimétricas y mangas largas semi-transparentes que cubrían los brazos. Debajo del vestido, utilizaba pantalones rectos de color beige claro. Complementaba el conjunto con zapatos dorados de punta cerrada y un peinado clásico con cabello rubio, peinado hacia atrás y con volumen.

El fallecimiento del Indio Solari, ocurrido el 5 de junio, generó conmoción en la escena musical y cultural argentina. El resultado preliminar de la autopsia del músico arrojó que la figura del rock murió de un ACV hemorrágico. Además, el estudio confirmó que el fallecimiento ocurrió en la madrugada de este viernes.

Fuentes del caso confirmaron que la muerte ocurrió luego de que el cantante ingresara a la pileta interior climatizada de su domicilio.

Como figura clave del rock argentino, su legado abarca distintas generaciones y estilos. Su muerte representa el fin de una etapa para miles de seguidores que encontraron en su obra una voz y un espacio de resistencia.