Miles de fanáticos despiden al Indio Solari mientras se define el lugar para el velorio previsto para este domingo

La muerte del Indio Solari movilizó a miles de seguidores en todo el país y dio lugar a multitudinarios homenajes espontáneos mientras se aguarda la confirmación oficial del lugar donde se realizará el velorio público del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Durante toda la jornada del viernes, plazas, calles y espacios emblemáticos de distintas ciudades se transformaron en escenarios de despedida. Entre canciones, banderas, abrazos y recuerdos, los fanáticos protagonizaron las denominadas “misas ricoteras” para rendir homenaje a una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.

Miles de fanáticos despiden al Indio Solari (foto Infobae)

La familia del músico informó que este sábado dará a conocer el lugar elegido para el velorio, que finalmente se realizará el domingo con el objetivo de permitir que seguidores de diferentes puntos del país puedan viajar y participar de la despedida.

Banderazo y homenajes en todo el país

Mientras se espera la definición oficial, los seguidores convocaron a un banderazo en el Obelisco de Buenos Aires para este sábado por la tarde. La convocatoria surge luego de la vigilia realizada en Plaza de Mayo, donde miles de personas permanecieron hasta la madrugada compartiendo canciones y recuerdos del artista.

Miles de fanáticos despiden al Indio Solari (foto Infobae)

Las manifestaciones también se replicaron en distintas ciudades del país. En Olavarría, cientos de personas se reunieron frente al Hotel Savoy, sitio donde Los Redondos realizaron una histórica conferencia de prensa en 1997 tras la suspensión de dos recitales.

Allí, varias generaciones de seguidores compartieron una emotiva despedida marcada por canciones interpretadas a capela, lágrimas, aplausos y relatos sobre el legado artístico del músico.

Paraná recordó al hijo ilustre de la ciudad

En Paraná, ciudad donde nació Carlos Alberto Solari, los homenajes tuvieron como epicentro la esquina de 25 de Mayo y Monte Caseros, frente al edificio del Correo Argentino donde transcurrieron sus primeros años de vida.

La convocatoria reunió a jóvenes, adultos y familias enteras que se acercaron para recordar al artista. Con mates, parlantes improvisados, banderas y canciones, la vigilia se extendió durante varias horas en un clima de profunda emoción.

Banderazo homenaje en Paraná (foto Elonce)

El homenaje tuvo además un significado especial debido a que en octubre de 2025 el Concejo Deliberante de Paraná declaró al músico Ciudadano Ilustre de la ciudad y anunció la colocación de una placa identificatoria en el lugar donde nació. De acuerdo a los datos a los que accedió Elonce, el acto para tal homenaje tiene fecha confirmada para el 8 de agosto, día en el que además habrá un festival con bandas y actividades alusivas al ídolo del rock argentino.

Las opciones para el velorio

Fuentes cercanas a la organización indicaron que todavía no existe una definición sobre el lugar donde se desarrollará el velorio público. Entre las alternativas evaluadas aparece el Estadio Presidente Perón de Racing Club, en Avellaneda. También trascendió la posibilidad de utilizar instalaciones dependientes de la provincia de Buenos Aires, con el acompañamiento del gobierno bonaerense.

Otra de las opciones mencionadas fue Tecnópolis, aunque hasta el momento ninguna sede fue confirmada oficialmente por la familia del artista.

Un recital atravesado por la emoción

En paralelo, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado confirmaron que mantendrán el recital previsto en Comodoro Rivadavia.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, los integrantes de la banda reconocieron el profundo dolor que atraviesan por la pérdida de su fundador y señalaron que el encuentro con el público representa una forma de transitar colectivamente el duelo.

“Estamos en shock. Como todos. No sabemos bien qué hacer. El durísimo golpe nos da en el cuerpo, pero abatidos como estamos, el corazón nos pide juntarnos”, expresaron.

Además, anunciaron que el concierto será transmitido en vivo para permitir que seguidores de todo el país puedan participar de un homenaje que promete convertirse en uno de los momentos más emotivos de la historia reciente del rock nacional.

Mientras tanto, miles de fanáticos continúan despidiendo al Indio Solari en plazas, calles y escenarios improvisados, manteniendo viva una obra que marcó a varias generaciones de argentinos.