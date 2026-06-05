Almirante Brown homenajeará al Indio Solari con una camiseta especial en el clásico ante Morón

El equipo llevará el nombre del cantante en su camiseta

Almirante Brown rendirá homenaje a Indio Solari tras su fallecimiento, luciendo una estampa especial en su camiseta durante el clásico frente a Deportivo Morón.

El partido se disputará el próximo domingo desde las 15, en el marco de la 17ª fecha del campeonato del ascenso, y tendrá un condimento especial: el tributo a uno de los artistas más influyentes del rock nacional.

Desde el club de Isidro Casanova confirmaron que la indumentaria llevará un logo alusivo al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, en una muestra del fuerte vínculo entre el músico y la cultura futbolera.

Un homenaje desde las tribunas

El gesto de Almirante Brown se suma a múltiples expresiones de afecto surgidas en el fútbol argentino tras la muerte del artista a los 77 años.

“De la nada a la gloria me voy. Gracias por todo, Indio”, publicó el club en sus redes sociales, en referencia a una frase del tema “Motor Psico”. Las imágenes compartidas incluyeron banderas de la hinchada con el rostro del músico, reflejando el impacto que su obra tuvo también en las tribunas.

Reconocimiento en todo el fútbol argentino

La Asociación del Fútbol Argentino anunció que se realizará un minuto de silencio en todos los partidos del ascenso durante el fin de semana, como señal de duelo.

Además, difundió un video homenaje con imágenes del músico y de la selección argentina, acompañado por la canción “Un poco de amor francés”.

“Indio, esto sí que no lo soñé. Nos gambeteaste a todos con tus letras”, expresó el mensaje difundido por la AFA, en un cruce simbólico entre fútbol y rock.

Repercusiones en el mundo del deporte

El impacto de la muerte del Indio Solari también llegó a figuras del deporte. Lionel Messi le dedicó un mensaje en redes sociales: “Siempre en nuestros corazones. QEPD”.

Por su parte, el entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, manifestó: “Es una pérdida grande para la Argentina. Estamos dolidos”.

El homenaje de Almirante Brown en el clásico ante Morón se inscribe así en una serie de gestos que reflejan la huella cultural del músico, cuya obra trascendió generaciones y ámbitos, incluyendo el fútbol.