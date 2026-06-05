Selección Argentina: el panorama de los lesionados y Messi acelera su recuperación

REDACCIÓN ELONCE
La evolución física de Lionel Messi genera optimismo en la Selección Argentina. El capitán apunta a sumar minutos ante Islandia. El panorama de los lesionados.
La recuperación de Messi avanza de acuerdo con los plazos previstos y alimenta la ilusión de la Selección Argentina a pocos días del inicio del Mundial 2026. El capitán albiceleste mostró una imagen que generó tranquilidad en el cuerpo técnico y en los hinchas: una sonrisa amplia y un semblante relajado antes de emprender viaje hacia Texas para afrontar la recta final de la preparación mundialista.
El plantel dejó Kansas City rumbo a College Station, donde este sábado enfrentará a Honduras en el anteúltimo amistoso previo a la Copa del Mundo. Aunque Lionel Messi no sumará minutos en ese compromiso, su evolución física continúa siendo una de las noticias más alentadoras para el entrenador Lionel Scaloni.
El rosarino se recupera de una “sobrecarga asociada a una fatiga muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda”, según informó oficialmente Inter Miami. Sin embargo, los trabajos de rehabilitación muestran resultados positivos y el futbolista ya volvió a participar de ejercicios de alta intensidad, incluyendo partidos en espacios reducidos junto a sus compañeros.
El objetivo está puesto en Islandia y el debut mundialista
El plan del cuerpo técnico contempla que Messi pueda regresar a la actividad competitiva el próximo martes 9 de junio, cuando Argentina enfrente a Islandia en Auburn, Alabama, en el último ensayo antes del comienzo del certamen.
Desde que abandonó el campo de juego con molestias durante el encuentro frente a Philadelphia Union, el capitán acumula once días de recuperación. Además, dispone de otros once días antes del debut frente a Argelia, programado para el 16 de junio, una situación que genera confianza respecto de su puesta a punto.
La prioridad de Scaloni es que el máximo referente del equipo llegue en plenitud física al estreno mundialista. Por ese motivo, el cuerpo técnico optó por no acelerar los tiempos y administrar cuidadosamente las cargas de entrenamiento durante esta etapa decisiva.
La enfermería sigue bajo la lupa de Scaloni
Más allá del caso Messi, la atención también está centrada en otros futbolistas que trabajan para llegar en óptimas condiciones al Mundial. Julián Álvarez inició un tratamiento de plasma rico en plaquetas, aunque desde la Selección aclararon que no responde a una lesión específica sino a una estrategia para potenciar su estado físico.
El delantero tiene grandes posibilidades de sumar minutos frente a Islandia, al igual que Nahuel Molina. En cambio, Gonzalo Montiel continúa siendo una incógnita y su presencia en el próximo amistoso aparece comprometida.
Por otra parte, Nicolás Paz será preservado tanto ante Honduras como frente a Islandia. La decisión responde a la intención de que llegue en condiciones ideales al debut, ya que es considerado una pieza importante dentro de la planificación del cuerpo técnico para la Copa del Mundo.
Los nombres que esperan por su recuperación
Otro de los casos monitoreados es el de Emiliano Martínez. El arquero continúa realizando tareas diferenciadas, aunque cada vez participa más activamente de los entrenamientos en campo. De todos modos, el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo y los amistosos serán afrontados por Juan Musso y Gerónimo Rulli.
La situación del arquero del Aston Villa no genera preocupación, ya que la previsión es que esté disponible para el encuentro ante Argelia. En una situación similar se encuentra Leandro Paredes, quien tampoco jugará los amistosos, pero llegaría sin inconvenientes al inicio del torneo.
Mientras tanto, Scaloni comienza a definir la estructura del equipo que enfrentará a Honduras. El entrenador apostaría por una formación alternativa, aunque con la posibilidad de incluir al mediocampo que imagina para el debut, integrado por Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada, publicó Infobae.
La imagen más valiosa para Argentina, sin embargo, sigue siendo la de Messi. A las puertas de disputar su sexto Mundial, igualando el récord de participaciones de Guillermo Ochoa y Cristiano Ronaldo, el capitán se prepara para una nueva cita con la historia. También persigue otro objetivo: acercarse a la marca de 16 goles mundialistas que ostenta Miroslav Klose. Por ahora, la sonrisa del rosarino representa la mejor noticia para un seleccionado que sueña con defender la corona obtenida en Qatar 2022.