FIFA anuló entradas gratuitas del Mundial 2026 por un error y exige el pago a los hinchas

La FIFA quedó en el centro de la polémica tras anular entradas del Mundial 2026 que habían sido emitidas sin costo por un fallo técnico y exigir ahora el pago a los compradores.

Según informó el organismo, alrededor de 60 aficionados lograron obtener tickets gratuitos debido a una falla en el sistema de venta online, que permitió completar la operación sin abonar.

Posteriormente, los usuarios fueron notificados de la situación: “Las entradas fueron asignadas sin costo (0 US$) debido a un problema técnico”, comunicó la entidad.

Qué pasará con las entradas

Desde la organización aclararon que los lugares no fueron cancelados de forma definitiva, pero sí condicionados al pago correspondiente.

“Las entradas continúan asignadas, pero es necesario regularizar el importe correcto”, indicaron desde la FIFA, al tiempo que pidieron disculpas por el inconveniente. Los hinchas afectados deberán ahora decidir si abonan el valor real de los tickets o pierden su lugar en el torneo.

Nueva polémica en la previa del Mundial

El episodio se suma a otros cuestionamientos recientes vinculados al sistema de venta de entradas para el Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

En los últimos días, incluso autoridades de Nueva York y Nueva Jersey avanzaron con investigaciones sobre posibles irregularidades en la comercialización de tickets.

“El proceso de venta de entradas vuelve a quedar bajo la lupa tras una serie de inconsistencias”, señalaron fuentes vinculadas a las investigaciones.

Reclamos y dudas sobre el sistema

La controversia refuerza las críticas hacia la organización en la antesala de un Mundial histórico por su formato ampliado y carácter trinacional.

Mientras tanto, el sistema de venta de entradas vuelve a ser cuestionado por su transparencia y funcionamiento, en uno de los aspectos más sensibles para los fanáticos.

La Selección argentina vuelve a encabezar el ranking FIFA

La Selección argentina recuperó el primer puesto del ranking FIFA a menos de dos semanas del inicio del Mundial 2026, en un contexto que refuerza su condición de candidata y vigente campeona del mundo.

El ascenso al liderazgo se produjo tras los recientes amistosos internacionales, en los que España empató y Francia sufrió una derrota, resultados que modificaron el orden en la cima del listado.

De esta manera, el equipo dirigido por Lionel Scaloni alcanzó los 1874,81 puntos, superando por un margen mínimo a España (1873,01) y dejando a Francia en el tercer lugar con 1869,43 unidades.