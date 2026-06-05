Copa Túnel Subfluvial: Patronato y Atlético Paraná jugarán una final histórica

REDACCIÓN ELONCE
La Copa Túnel Subfluvial tendrá una definición inédita entre Patronato y Atlético Paraná. La serie se disputará entre el 24 de junio y el 1 de julio, con dos equipos paranaenses que buscarán quedarse con el título.
La Copa Túnel Subfluvial ya tiene a sus finalistas y ofrecerá una definición histórica para el fútbol de la capital entrerriana. Patronato y Atlético Paraná disputarán la gran final de la segunda edición del certamen que organizan en conjunto la Liga Paranaense de Fútbol y la Liga Santafesina, luego de superar sus respectivas semifinales y dejar en el camino a los representantes santafesinos.
La presentación oficial de la serie decisiva se realizó en el Salón Mariano Moreno del Honorable Concejo Deliberante de Paraná, con la presencia de dirigentes, autoridades municipales, representantes de ambas ligas y futbolistas de los equipos protagonistas.
Durante el acto se confirmó que el encuentro de ida se disputará el próximo 24 de junio en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, mientras que la revancha tendrá lugar el 1 de julio en el estadio Pedro Mutio, donde se conocerá al nuevo campeón de la competencia.
Un clásico que definirá al campeón
El capitán de Atlético Paraná, Martín Aruga, expresó la expectativa que existe en el plantel por disputar una final de estas características. “La verdad que es lindo definir en nuestra casa, la verdad que como club es lindo y vamos tratar de que la ida quede abierta para nosotros y que gane el mejor”, manifestó.
Respecto a la posibilidad de definir la serie en el Pedro Mutio, agregó: “Vamos a tratar de que la copa quede en casa. Es lindo definir en nuestra casa y festejar con nuestra gente ahí. Ojalá que Dios quiera con la copa”.
El futbolista también destacó el momento institucional que atraviesa Atlético Paraná tras alcanzar una instancia decisiva que no se repetía desde hace años. “Nosotros venimos trabajando con humildad haciendo nuestro trabajo como llevamos hasta ahora, así que vamos a trabajar ese partido y tratar de que la copa quede en casa”, sostuvo.
Patronato quiere defender el título
Por el lado de Patronato, el capitán Bartolomé Velázquez remarcó la intención del conjunto rojinegro de volver a conquistar el trofeo que obtuvo en la primera edición del torneo.
“Obviamente Patronato va a dar todo por dejarla nuevamente, por tener nuevamente este torneo, por ganarla en esta segunda edición y vamos a por eso y por todo”, afirmó.
Además, explicó cuáles considera que son las claves del presente futbolístico del equipo: “Creo que viene siendo un grupo de chicos muy comprometidos, con muchas ganas de salir adelante, de crecer como personas, como jugadores, y Patronato ha sido un gran formador para todo esto”.
Velázquez también valoró el recorrido realizado por el plantel durante el campeonato. “Fue paso a paso, partido a partido que hemos tratado de salir adelante y así lo hemos hecho a lo largo del torneo”, señaló.
Una competencia que sigue creciendo
Durante la presentación también tomó la palabra el entrenador de la primera división de Patronato, Marcelo Candia, quien destacó la importancia que tiene la Copa Túnel Subfluvial para el desarrollo de los futbolistas jóvenes de ambas ciudades: “Eso es fundamental para nosotros, creo que para Colón, para Unión también, porque podemos ver jugadores, se pueden potenciar jugadores”, afirmó el entrenador.
Como ejemplo, recordó el caso de Alejo Miró, una de las figuras de la primera edición. “Alejo Miró, por ejemplo, el año pasado tuvo una copa espectacular y después de ahí casi que se insertó de lleno en el fútbol profesional. Entonces, un montón de cosas buenas suceden con este tipo de competencia”, explicó.
Por su parte, el presidente de la Liga Paranaense, Alejandro Schneider, resaltó el crecimiento sostenido del certamen. “La segunda edición, la segunda gran final. Lo principal de todo es que esta copa sigue creciendo, que seguimos confraternizando con los santafesinos y trabajando por un crecimiento”, expresó.
De esta manera, la Copa Túnel Subfluvial tendrá una final completamente paranaense, con dos instituciones históricas que buscarán escribir un nuevo capítulo en una competencia que continúa consolidándose como uno de los torneos regionales más importantes de la región.