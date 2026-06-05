Horacio Zeballos volvió a la final de dobles de Roland Garros y defenderá el título

Horacio Zeballos continúa escribiendo páginas destacadas en la historia del tenis argentino. El marplatense y el español Marcel Granollers se clasificaron este viernes a la final del torneo de dobles de Roland Garros tras vencer a los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori por 7-6 (4) y 6-4.

La victoria les permitió alcanzar por segundo año consecutivo la definición del Grand Slam francés, donde en 2025 conquistaron el primer título Major de sus carreras. Ahora, la dupla tendrá la posibilidad de defender la corona obtenida hace un año y sumar una nueva consagración en uno de los torneos más importantes del circuito.

Para Horacio Zeballos, además, la clasificación representa una nueva oportunidad de ampliar un legado que lo ubica entre los mejores doblistas argentinos de todos los tiempos.

Una revancha en el momento indicado

El triunfo tuvo un significado especial para la pareja hispano-argentina. Bolelli y Vavassori habían sido verdugos de Zeballos y Granollers en la final del Masters 1000 de Roma disputada semanas atrás, por lo que la semifinal de Roland Garros ofrecía una oportunidad de revancha.

El encuentro fue muy equilibrado durante gran parte de su desarrollo. En el primer set no hubo quiebres de servicio y todo se resolvió en un tie-break donde la experiencia de la dupla favorita resultó determinante para quedarse con la ventaja inicial.

¡Horacio Zeballos y Marcel Granollers son FINALISTAS de Roland Garros! 🇦🇷🤝🇪🇸pic.twitter.com/6Povaqq4KQ — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) June 5, 2026

En el segundo parcial, la paridad se mantuvo hasta los juegos finales. Allí, Horacio Zeballos y Granollers consiguieron el único quiebre del set y cerraron el partido después de una hora y 53 minutos de juego en el court Simonne Mathieu.

Una nueva oportunidad de hacer historia

La clasificación confirma el gran momento que atraviesan ambos jugadores en los torneos de Grand Slam. Antes de alcanzar la final, eliminaron al monegasco Hugo Nys y al francés Édouard Roger-Vasselin en cuartos de final, resultado que les permitió llegar por quinta temporada consecutiva a las semifinales de Roland Garros.

En la definición, Horacio Zeballos y Granollers se enfrentarán al finlandés Harri Heliövaara y al británico Henry Patten, una de las parejas más sólidas del circuito y actualmente ubicada en los primeros puestos del ranking mundial.

A sus 41 años, Horacio Zeballos disputará junto a Granollers la sexta final de Grand Slam de la dupla. Además de la consagración en Roland Garros 2025, ambos también conquistaron el US Open ese mismo año y ahora buscarán sumar un tercer título grande que continúe alimentando una de las asociaciones más exitosas del tenis actual.