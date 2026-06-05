“No fue un buen día”: Franco Colapinto analizó su estreno en Mónaco

Franco Colapinto completó este viernes una jornada exigente en las calles del Principado de Mónaco, donde concluyó en el 15° puesto tanto en la primera como en la segunda sesión de entrenamientos libres de la Fórmula 1.

El piloto argentino de Alpine registró un total de 60 vueltas durante el día y tuvo como momento más destacado un golpe contra las barreras de protección en la curva Sainte-Devote, durante la FP2, que afortunadamente no dejó consecuencias importantes para su monoplaza.

Más allá del incidente, el pilarense reconoció que el principal problema estuvo en el comportamiento del auto y no en el trazado urbano más emblemático del calendario.

Un viernes complicado para Alpine

“La pista bien, pero el auto nos costó un poco más que en otras carreras. En general, no se siente bien y no está consistente todas las vueltas y curvas. Eso es lo que más cuesta en una pista como Mónaco, que es más de confianza”, explicó Colapinto tras finalizar la actividad.

El argentino también hizo referencia a los inconvenientes que encontró en la frenada. “Muchos bloqueos adelante, estoy bloqueando un montón. Cuando bloqueás en un circuito callejero como Mónaco, te saca mucha confianza para frenar fuerte y meter velocidad en las curvas”, analizó.

Pensando en lo que viene, el joven de 23 años se mostró optimista respecto al trabajo que podrá realizar el equipo durante la noche. “Mucho por trabajar. No fue un gran día. Pero ojalá que el trabajo de la noche sea bueno para revertir lo que nos falta y estar mejor mañana”, sostuvo.

El toque contra el muro que generó preocupación

El incidente ocurrió cuando Colapinto bloqueó los neumáticos al llegar a la primera curva y terminó impactando con el sector izquierdo de su Alpine contra las defensas.

A pesar de la violencia visual del golpe, el vehículo no sufrió daños significativos y pudo regresar rápidamente a la pista tras pasar por boxes.

Con humor, el argentino minimizó la situación. “Un poco más que un besito... ¡Le di un abrazo! No se rompió nada. Creo que a la pared aprendí a pegarle, porque en Canadá y hoy le di un buen...”, comentó.

La expectativa para la clasificación

Colapinto destacó además que Mónaco tiene un significado especial para él, ya que actualmente reside en el Principado. “Siempre es un lugar especial para pilotar, sobre todo porque ahora vivo en Mónaco”, afirmó.

Por su parte, el director de Alpine, Steve Nielsen, reconoció que el equipo no quedó conforme con el rendimiento mostrado durante el viernes. “Hoy no ha sido el mejor viernes para nosotros y, desde luego, no estamos satisfechos con nuestra posición tras las dos sesiones de entrenamientos”, señaló.

Sin embargo, el dirigente confía en la capacidad de reacción de la escudería. “Franco no está contento con el equilibrio del coche, así que tenemos trabajo por delante para mejorar la tracción y el frenado. El objetivo sigue siendo meter ambos coches en la Q3 y luchar por los puntos”, concluyó.

La actividad continuará este sábado con la tercera práctica libre desde las 7:30 (hora argentina), mientras que la clasificación comenzará a las 11. La carrera se disputará el domingo a partir de las 10 y tendrá un total de 78 vueltas.