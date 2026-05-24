Colapinto largará 10° en la final del GP de Canadá y explicó por qué está “orgulloso” de su nivel

El piloto argentino Franco Colapinto tuvo una destacada actuación en la clasificación del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 y largará desde la décima posición en el circuito Gilles Villeneuve, luego de acceder a la Q3 con su Alpine. El joven de 22 años valoró especialmente el rendimiento conseguido tras un fin de semana condicionado por problemas mecánicos y pocas vueltas en pista.

Tras la sesión clasificatoria, Colapinto aseguró que este resultado tuvo “mucho más mérito” que otros desempeños recientes debido a que el monoplaza no mostró el mismo potencial que en anteriores competencias. "Siempre fui de adaptarme rápido. Solo que, capaz, cuando el auto no acompaña o no está tan ajustado a como vos te es natural manejar, se complica”, apuntó Además, remarcó que logró mantener un ritmo sólido durante toda la jornada y se mostró conforme con el trabajo realizado junto al equipo, publicó Infobae.

Franco Colapinto al borde de los puntos en la Sprint y por 2º vez consecutiva en Q3 para la final de mañana: "Después de un comienzo de año complicado, lo dimos vuelta y estoy orgulloso". #F1 #CanadianGP 🎥@ESPNArgentinapic.twitter.com/dNp8zBIOQO — Circus F1 / Sergio Núñez (@F1SergioNez) May 24, 2026

Un rendimiento sólido en Montreal

El argentino explicó que la falta de actividad en la práctica libre del viernes, por un inconveniente eléctrico en la unidad de potencia, complicó la adaptación a un circuito que exige confianza y precisión. Sin embargo, destacó que pudo recuperar terreno rápidamente y encontrar competitividad tanto en la Sprint como en la clasificación principal.

Colapinto finalizó por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly, en todas las tandas clasificatorias. En la Q2 registró una vuelta de 1:13.857 que le permitió acceder a la Q3, mientras que en la última instancia marcó un tiempo de 1:13.697 para ubicarse décimo en la grilla del domingo.

“Fue un día perfecto, dos sesiones muy buenas. La carrera fue fuerte, con un buen ritmo de carrera y cerca de los puntos. Ahora de vuelta, estuvimos firmes desde el inicio hasta el final. Fueron vueltas muy buenas y sentí confianza con el auto. Todos hicimos un gran esfuerzo para poner el auto acá. En la fábrica empujaron para estar en esta posición, cerca de los puntos. Estoy muy orgulloso de todos y de mí mismo, hice un buen trabajo hoy después de las complicaciones en las primeras tres rondas. Estoy teniendo varias buenas sesiones seguidas, con un rendimiento fuerte y cerca de las posiciones de puntos”, declaró el piloto argentino, quien también destacó el ritmo mostrado en la carrera Sprint, donde terminó noveno tras largar desde el 13° puesto. Según explicó, el auto mostró una evolución positiva respecto a las primeras fechas de la temporada.

“Ha sido un buen día y, en general, un sábado sólido, con aspectos positivos que destacar tanto en la carrera corta como en la clasificación. Estoy contento y orgulloso del trabajo que hemos realizado juntos como equipo, y creo que está dando sus frutos con resultados más consistentes como este. Estuvimos a punto de sumar un punto en la novena posición de la carrera corta, tras salir desde la decimotercera, y el ritmo fue mucho mejor que el día anterior; pudimos competir con los coches que nos rodeaban. Estaba persiguiendo a Arvid (Lindblad) por el último punto, pero nos quedamos sin él, lo cual fue un poco frustrante cuando estás tan cerca”, argumentó Colapinto en la gacetilla de prensa oficial de Alpine.

En declaraciones posteriores, Colapinto señaló que volvió a sentirse cómodo manejando al límite, una sensación que comparó con sus primeros pasos en la Fórmula 1 durante su etapa en Williams en 2024. Además, consideró que las mejoras implementadas por Alpine comenzaron a reflejarse en resultados más consistentes.

Confianza renovada para la carrera

Desde Alpine también resaltaron el rendimiento del argentino, especialmente después de un inicio de fin de semana complicado. El piloto había podido completar apenas cuatro vueltas durante toda la jornada del viernes, situación que obligó al equipo a trabajar contrarreloj para recuperar competitividad.

Pese a ese contexto, Colapinto logró avanzar posiciones tanto en la Sprint como en la clasificación y quedó en zona de puntos para la carrera principal. El piloto sostuvo que el objetivo será mantener el ritmo mostrado durante el sábado y aprovechar cualquier oportunidad que pueda surgir, especialmente ante la posibilidad de lluvia.

La carrera del Gran Premio de Canadá se disputará este domingo a 70 vueltas y comenzará a las 17, hora argentina. Luego, el calendario de la Fórmula 1 continuará con el Gran Premio de Mónaco, previsto para el fin de semana del 5 al 7 de junio.