Franco Colapinto tuvo otra gran clasificación y largará décimo en la final del domingo en Canadá

Luego de ser noveno en la Sprint, el argentino mostró un sólido rendimiento en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal para alcanzar la Q3.
Franco Colapinto ratificó su buen fin de semana en Montreal: luego de ser noveno en la carrera Sprint del primer turno con una magnífica actuación, el argentino se clasificó en el 10° lugar para la cita principal del Gran Premio de Canadá que se celebrará este domingo.
El hombre de Alpine alcanzó la Q3 por quinta vez en su carrera. Giró en 1:13.697 en la última tanda para posicionarse a 1:1.119 del tiempo de pole position que firmó George Russell con su Mercedes.
La primera vez que Colapinto se metió en una Q3 fue en el GP de Azerbaiyán de 2024 —su segunda presentación en la F1— con Williams, donde largó en la novena ubicación. Esa misma temporada, en la qualy del GP de los Estados Unidos, clasificó en el décimo puesto. Después de un 2025 en el que tuvo que lidiar con el nivel de Alpine, Franco llegó hasta la última tanda en tres oportunidades en 2026: en Miami obtuvo la octava posición en la Sprint y la clasificación principal. La última llegó en Canadá con esta 10° plaza, precisó Infobae.
Viene con un gran ritmo desde la Carrera Sprint
El argentino Franco Colapinto protagonizó una gran actuación este sábado en la carrera Sprint del Gran Premio de Canadá y finalizó en la novena posición tras avanzar cuatro lugares respecto a la largada.
El piloto de Alpine había partido desde el puesto 13 en el Circuito Gilles Villeneuve y logró meterse en la pelea por la zona de puntos después de una carrera sólida y sin errores. La victoria quedó en manos del británico George Russell, quien dominó la prueba con Mercedes.
Después de un viernes complicado por problemas eléctricos en su monoplaza, Franco Colapinto mostró una importante mejoría durante la Sprint. El piloto argentino tuvo una muy buena largada y rápidamente comenzó a ganar posiciones en el clasificador.
Primero superó al brasileño Gabriel Bortoleto y luego logró dejar atrás al alemán Nico Hülkenberg. Además, se vio beneficiado por inconvenientes mecánicos del Red Bull de Isack Hadjar, situación que le permitió seguir avanzando dentro del pelotón.
Más adelante, Colapinto también superó a Carlos Sainz Jr. y terminó ubicado noveno, apenas a un puesto de ingresar en la zona de puntos.