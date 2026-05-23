Hallaron un cuerpo sin vida en el Puerto de Concepción del Uruguay

Un cuerpo sin vida fue hallado este sábado por la tarde en la zona norte del Puerto de Concepción del Uruguay, en un hecho que provocó conmoción en la ciudad y desplegó unoperativo de seguridad y peritajes en el sector costero. La investigación quedó en manos de la fiscal de turno, Dra. María Occhi, mientras persiste un marcado hermetismo sobre la identidad de la víctima y las circunstancias de la muerte.

El descubrimiento se produjo minutos antes de las 16 horas, cuando las autoridades fueron alertadas acerca de la presencia de un cadáver flotando o retenido en cercanías de los muelles. De inmediato, personal de Prefectura Naval Argentina y efectivos de la Policía de Entre Ríos se trasladaron hasta el lugar para asegurar la escena y restringir el acceso al público.

Fuerte operativo en la zona portuaria

Con el correr de los minutos, al operativo inicial se sumaron especialistas de la División Criminalística de la Policía de Entre Ríos, quienes realizaron relevamientos fotográficos, toma de muestras y recolección de posibles indicios que puedan aportar elementos a la investigación penal en curso.

Tras las primeras directivas judiciales, el cuerpo fue retirado del agua mediante un procedimiento coordinado entre Prefectura y personal policial. Luego fue trasladado en una unidad morguera hacia la morgue del Hospital Justo José de Urquiza, donde se realizará la correspondiente autopsia para intentar determinar la identidad de la víctima y las causas precisas del fallecimiento, consignó 03442.

Fuentes vinculadas al caso indicaron que hasta el momento no existe información oficial confirmada sobre el sexo de la persona hallada ni sobre cuánto tiempo llevaba el cuerpo en el agua. Precisamente, el estado en el que fue encontrado el cadáver dificulta inicialmente algunas tareas de identificación y peritaje.

Hermetismo y pericias clave para esclarecer el caso

La investigación permanece bajo un estricto hermetismo judicial mientras se aguardan los resultados de las primeras pericias forenses. La fiscal María Occhi encabeza las actuaciones y será quien coordine las medidas probatorias necesarias para establecer si se trató de una muerte accidental, un suicidio o un hecho violento.