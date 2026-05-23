Tragedia en Gualeguay: murió una mujer durante el incendio de una vivienda

Una mujer de 84 años murió este sábado durante el incendio de una vivienda en Gualeguay, en un hecho ocurrido en el barrio Defensa Costera de esa ciudad entrerriana.

El siniestro se produjo en una casa precaria ubicada sobre calle Maestro Sardi al 731, donde las llamas avanzaron rápidamente y destruyeron gran parte de la construcción.

Según las primeras informaciones, la víctima tenía una discapacidad y se encontraba dentro de la vivienda junto a dos nietos menores de edad cuando comenzó el incendio.

Los niños fueron hospitalizados

Los menores, de 12 y 4 años, lograron ser rescatados y fueron trasladados al Hospital San Antonio de Gualeguay por inhalación de humo.

Fuentes vinculadas al operativo indicaron a Elonce que ambos permanecen en observación médica en el hospital San Antonio, aunque se encuentran fuera de peligro.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios junto a personal policial y sanitario, que intervino para controlar las llamas y asistir a las víctimas.

El incendio generó importantes daños materiales en la vivienda, destruyéndola casi en su totalidad.

Investigan cómo comenzó el incendio

Hasta el momento no fueron confirmadas oficialmente las causas que originaron el siniestro en Gualeguay.

No obstante, una de las principales hipótesis que manejan los investigadores es que el fuego se habría iniciado a partir de una estufa utilizada para calefaccionar la vivienda.

Las actuaciones continuaban este sábado con tareas periciales para intentar establecer cómo se produjo el incendio y confirmar el origen de las llamas.