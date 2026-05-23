Un camión chocó un puente y provocó su derrumbe

El accidente ocurrió en el Ramal Campana, a la altura de Escobar. El puente peatonal cayó sobre la autopista y otro camión quedó atrapado.
Un grave incidente vial ocurrió durante la madrugada de este sábado sobre la autopista Panamericana, a la altura de Escobar, cuando un camión arenero impactó contra un puente peatonal y provocó el derrumbe de la estructura sobre la calzada.
El hecho se registró en el kilómetro 51,500 del Ramal Campana. Según las primeras informaciones, el conductor de un camión de carga de arena, un hombre de 49 años que circulaba en sentido hacia provincia, perdió el control del vehículo tras la explosión de uno de los neumáticos.
A raíz del desperfecto mecánico, el camión cruzó la traza e impactó contra uno de los pilares del puente peatonal, lo que ocasionó daños estructurales y la posterior caída del cruce sobre la autopista.
Otro camión quedó atrapado
En el momento del derrumbe, otro camión con acoplado transitaba por el lugar y quedó atrapado debajo de los bloques de hormigón del puente caído.
Además, un automóvil Ford Fiesta resultó afectado y sufrió importantes daños materiales, aunque su conductor no presentó heridas de gravedad.
Tras el siniestro, personal de Bomberos Voluntarios de Escobar, efectivos policiales y ambulancias del SAME acudieron al lugar para asistir a los involucrados y coordinar el operativo de emergencia.
Cortes y demoras
Fuentes oficiales indicaron que ninguno de los conductores debió ser trasladado a un centro de salud, ya que solo sufrieron lesiones leves.
Por motivos de seguridad y para permitir las tareas de remoción de la estructura derrumbada, las autoridades dispusieron el corte total de ambas manos de la Panamericana entre los kilómetros 50 y 51,500.
El operativo generó importantes demoras y complicaciones en la circulación vehicular mientras trabajaban las fuerzas de seguridad y asistencia vial en la zona afectada.