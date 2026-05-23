Fatal choque en ruta 18: el estado de salud de los heridos y la identidad del fallecido

La Policía confirmó a Elonce la identidad del hombre que murió este sábado por la mañana en el siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 18, a la altura del kilómetro 182, en jurisdicción de la localidad de Jubileo, departamento Villaguay.

La víctima fatal fue identificada como Ubaldo Palacios, de 33 años y oriundo de San Salvador. El hombre conducía un Fiat cuando, por causas que se investigan, colisionó de frente contra un Volkswagen Bora que circulaba por la misma arteria vial.

El impacto ocurrió alrededor de las 7 y provocó la muerte instantánea del conductor del Fiat. En tanto, las otras tres personas involucradas resultaron con lesiones de carácter grave y debieron ser trasladadas a distintos centros asistenciales.

El estado de los heridos

Según pudo saber Elonce, el acompañante que viajaba en el Fiat Fire sufrió fractura de cadera y múltiples fracturas en las piernas, por lo que fue derivado a un centro médico de Concordia para una mejor atención.

Por otra parte, el conductor y el acompañante del Volkswagen Bora padecieron fracturas en miembros superiores, y están fuera de peligro.

En el lugar del siniestro trabajó personal policial de Comisaría Jubileo, Comisaría Villa Clara, División Seguridad Vial y autoridades de la Jefatura Departamental Villaguay, junto a servicios de emergencia y personal de salud.

El VW Bora

Investigación en curso

Asimismo, intervino el fiscal de turno, Mauro Quirolo, quien dispuso las actuaciones y pericias correspondientes para determinar cómo se produjo la colisión frontal entre ambos vehículos.

El tránsito en la zona debió ser asistido mientras se desarrollaban las tareas periciales y el retiro de los vehículos involucrados en el siniestro fatal. Elonce.com