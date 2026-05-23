Tras la quiebra, seis grupos empresarios compiten para quedarse con SanCor

El pasado jueves se realizó la primera jornada de contacto oficial con seis interesados en comprar las unidades productivas y otros activos de SanCor.

La reunión se realizó en Casa Central Sunchales en el marco de la quiebra de la compañía láctea que tramita ante el Juzgado Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela, provincia de Santa Fe.

Asistieron al encuentro representantes de las firmas Savencia, Adecoagro, Punta del Agua, Elcor y La Tarantela. El empresario Gustavo Scaglione no participó en la reunión pero adelantó la posibilidad de realizar una propuesta integral con respaldo de socios del exterior.

Bajo la supervisión del Juez titular del Juzgado, Marcelo G. Gelcich, la Sindicatura a cargo del Dr. Pacheco Huber y la Co Administradora Dra. Lucila Prono con sus respectivos equipos técnicos informaron el estado de situación y el marco normativo donde se llevará adelante el proceso. Se estima que que el pliego licitatorio estará listo en los próximos días.

Desde el sindicato Atilra destacaron que “el objetivo central del proceso judicial continúa siendo satisfacer los intereses de los acreedores sin dejar de lado el impacto social que atraviesa la situación de la histórica cooperativa láctea”.

La quiebra de SanCor

El miércoles 22 de abril pasado se decretó judicialmente la quiebra de SanCor, luego de que la propia empresa solicitara esa medida al reconocer que no estaba en condiciones de sostener el proceso concursal ni de presentar una propuesta de acuerdo para sus acreedores.

La cooperativa arrastra una deuda cercana a los US$ 120 millones y admitió ante el tribunal que no podía afrontar sus compromisos ni formular una salida viable para sus acreedores. El fallo encuadró el caso como una “quiebra indirecta por frustración anticipada y expresamente reconocida del trámite preventivo”, una fórmula que, en los hechos, refleja que la propia concursada dio por agotada la posibilidad de revertir su insolvencia.

Al momento de la quiebra, la cooperativa acumulaba más de $12.788 millones en salarios adeudados, más de $6.349 millones de deuda impositiva y previsional y más de $13.313 millones de deuda comercial, entre otros rubros.

Fundada en 1938, la compañía llegó a procesar 4,6 millones de litros diarios en la década de 1990, liderando el mercado lácteo argentino. Con el paso del tiempo, fue perdiendo participación: en 2009 ya había retrocedido y para 2022 cayó al puesto 12°, con poco más de 500.000 litros diarios. Hoy, su producción ronda los 700.000 litros, muy lejos de sus niveles históricos.