Sueldo empleada doméstica: cuánto cobra en junio tras el aumento

El sueldo de empleada doméstica volvió a actualizarse en junio de 2026 tras el nuevo acuerdo paritario que fijó aumentos escalonados, incorporación de bonos y nuevas escalas salariales para todas las categorías.
El sueldo de empleada doméstica tendrá un nuevo incremento durante junio de 2026 luego del acuerdo alcanzado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), que definió una serie de aumentos escalonados hasta julio. La medida impacta en todas las categorías del sector y modifica tanto los valores por hora como los salarios mensuales.
El entendimiento paritario fue acordado entre representantes sindicales y cámaras patronales con el objetivo de recomponer el poder adquisitivo frente a la inflación acumulada. Además de las subas salariales, también se confirmó la incorporación progresiva de un bono no remunerativo al salario básico.
De esta manera, las trabajadoras de casas particulares cobrarán nuevos montos mínimos legales durante junio, mientras que en julio se aplicará otro incremento adicional previsto en el esquema salarial vigente.
Cómo se aplican los aumentos hasta julio
El acuerdo salarial estableció cuatro actualizaciones consecutivas entre abril y julio de 2026. Los incrementos se calculan sobre el salario básico correspondiente a cada categoría y alcanzan tanto al personal con retiro como sin retiro.
El cronograma quedó definido de la siguiente manera: en abril se aplicó una suba del 1,8%; en mayo, un ajuste del 1,6%; en junio, un incremento del 1,5%; y en julio se otorgará otro aumento del 1,4%.
La paritaria también determinó el mecanismo de incorporación del bono extraordinario de $20.000 que venía abonándose como suma fija desde marzo. En abril se incorporó la mitad al salario básico y el resto será absorbido definitivamente en julio.
Hasta entonces, los $10.000 restantes deberán continuar pagándose como suma no remunerativa. Una vez incorporados al básico, impactarán en el cálculo del aguinaldo, aportes jubilatorios y antigüedad.
Los adicionales que deben cobrar las trabajadoras
Además del sueldo básico, las empleadas domésticas tienen derecho a cobrar distintos adicionales contemplados en la normativa vigente.
Uno de ellos es el adicional por antigüedad, equivalente al 1% del salario básico por cada año trabajado. Este monto debe calcularse mensualmente y figurar detallado en el recibo de sueldo.
También se mantiene el adicional por zona desfavorable, que representa un 30% extra sobre el salario para quienes trabajen en provincias como La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Estos conceptos no son opcionales y deben abonarse obligatoriamente cuando corresponda. Por ejemplo, una trabajadora con cinco años de antigüedad suma un adicional del 5% sobre su salario básico mensual.
Cuánto cobra una empleada doméstica en junio 2026
La categoría más numerosa es la de tareas generales del hogar, que incluye limpieza, lavado, planchado y mantenimiento general de la vivienda. En junio de 2026, el salario mínimo quedó fijado en $3.600,66 por hora y $441.729,02 mensuales para personal con retiro. Sin retiro, los valores ascienden a $3.862,18 por hora y $488.326,19 mensuales.
En el caso del personal dedicado a asistencia y cuidado de personas, los salarios mínimos son de $3.862,18 por hora y $488.326,19 mensuales con retiro, mientras que sin retiro alcanzan los $4.295,26 por hora y $541.255,35 mensuales.
Para el personal de tareas específicas, como cocineros profesionales o trabajadores especializados, los montos parten de $4.083,26 por hora y $499.868,28 mensuales con retiro. Sin retiro, los salarios mínimos llegan a $553.536,65 mensuales.
Por su parte, los supervisores, encargados de coordinar personal doméstico, perciben desde $536.080,78 mensuales con retiro y hasta $594.214,11 sin retiro. Finalmente, los caseros que residen en el lugar de trabajo cobran un mínimo de $488.326,19 mensuales, según la escala vigente para junio de 2026.