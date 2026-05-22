El dólar oficial subió $5 y cerró el viernes cotizando a $1425

A nivel minorista, el dólar subió a $1.425 para la venta en el Banco Nación. Así, el dólar tarjeta se posicionó a $1.852,5. Entre las cotizaciones financieras, el MEP opera a $1.429,20.
El dólar oficial subió este viernes y alcanzó su nivel más alto en lo que va de mayo tras volver a perforar los $1.400. En tanto, la distancia con el techo de la banda se volvió a ubicar cerca de máximos en 11 meses. Esta semana se produjo una fuerte liquidación de divisas del sector agroexportador y la atención del mercado estuvo pendiente de la dinámica de reservas del Banco Central (BCRA).
El tipo de cambio avanzó $13,5 a $1.403 para la venta en el segmento mayorista y la cotización se mantuvo lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, que hoy se ubicó en $1.744,12, con una brecha del 24,3%. En el segmento de contado las operaciones superaron los u$s825,1 millones.
En tanto, los contratos de futuros operaron con subas generalizadas en tramos de 2026 y algunos de 2027. El mercado local estima que el dólar mayorista se ubicará a $1.407 para fines de mayo y a $1.616 a fines de diciembre. En la rueda, se alcanzaron unos u$s1.517 millones.
El operador de PR Corredores de Cambio, Gustavo Quintana, aseguró que los volúmenes operados en los segmentos de contado y futuros sugieren que el proceso de cierre de fin de mes ya comenzó, lo que activó demanda por cobertura y por cierre de posiciones que vencen en el final de la semana próxima.
A nivel minorista, el dólar subió a $1.425 para la venta en el Banco Nación (BNA). Así, el dólar tarjeta se posicionó a $1.852,5. Por su parte, de acuerdo revelamiento de entidades financieras del BCRA, el dólar alcanzó un promedio ponderado de $1.419,74.
Entre las cotizaciones financieras, el MEP opera a $1.429,20, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hace a $1.484,93, por lo que la brecha con el mayorista se sostiene a 5,8%. En tanto, el dólar blue se sostuvo a $1.425 para la venta, según un relevamiento de Ámbito.
En las últimas horas, el Directorio del FMI aprobó la revisión del EFF y habilitó el desembolso de u$s1.000 millones, que ingresarán a las reservas el martes que viene. El comunicado del FMI destaca la implementación del programa de acumulación de reservas del BCRA y confirma el incumplimiento de la meta de reservas netas de diciembre.