El desafío de vender: "El sector comercio está endeudándose para poder existir y subsistir"

El comercio minorista atraviesa uno de sus momentos más complejos en Entre Ríos. Así lo describió el presidente de la Federación Económica de Entre Ríos, Silvio Farach, quien aseguró que el sector acumula “más de un año y medio” de caída sostenida en las ventas y advirtió sobre un escenario cada vez más difícil para sostener la actividad.

En diálogo con Elonce, explicó que la situación del comercio provincial “no escapa a la realidad por la que está transitando la economía del país”, especialmente en lo que definió como “la microeconomía que contempla a más del 80% de la sociedad argentina”.

“La verdad que nosotros venimos soportando pérdidas desde hace más de un año y medio, pérdidas constantes en ventas y eso está siendo casi inviable en estos momentos”, sostuvo. Según indicó, este panorama “desalienta permanentemente la inversión y la generación de empleo”. Además, “te quita las ganas muchas veces de seguir en el rubro”.

Farach señaló que los relevamientos estadísticos nacionales reflejan parcialmente el problema y que la realidad cotidiana de los comerciantes es aún más grave. “Cuando uno habla con nuestros representados, te van contando la realidad y la verdad que supera ampliamente lo que nosotros inclusive anunciamos en porcentajes y en números”, expresó.

En ese sentido, afirmó que la caída del consumo responde principalmente a la pérdida de poder adquisitivo. “Esto es producto de una sociedad que no le alcanza lo que percibe, una sociedad que vive mayoritariamente del asalariado”, dijo.

Para el dirigente empresario, existe una marcada diferencia entre algunos sectores económicos y el resto de la actividad. “En la Argentina hay un 20% de la economía que anda muy bien. Uno analiza el sector avícola y funciona bien. Habla de los agroinsumos y también estamos muy bien. La parte de hacienda también está muy bien, pero eso es un 20% de la economía. La gran mayoría pertenecemos al otro segmento”, remarcó.

También detalló el fuerte incremento de los costos operativos que enfrentan los comerciantes. “Alquileres caros, servicios caros. La verdad que es un combo que atenta contra la subsistencia del comercio minorista”, afirmó. Y ejemplificó: “Para cualquier comercio, que tenga un empleado o dos, estamos hablando de 10 millones de pesos solamente para abrir las persianas”. Ese monto incluye “sueldo, alquiler, luz y algo de la parte impositiva”.

Además, explicó que el problema no pasa únicamente por vender, sino por la rentabilidad. “A lo mejor uno en venta lo puede generar, pero con un margen del 25 al 30%. Imaginen cuánto hay que vender para eso. Hemos tenido situaciones parecidas pero nunca iguales”, planteó.

El titular de la Federación Económica sostuvo que muchos comerciantes intentaron inicialmente adaptarse al rumbo económico del Gobierno nacional, pero aseguró que la extensión de la crisis profundizó el desgaste. “Uno siempre, en los primeros meses, trataba de interpretar hacia dónde iba la economía que marcaba el gobierno nacional. Pero cuando esto se prolonga en el tiempo, bajar la inflación a costa del sacrificio del consumo de la mayoría de los argentinos no me parece justo tampoco”, cuestionó.

Consultado sobre las promociones y estrategias comerciales para sostener las ventas, Farach reconoció que los comerciantes apelan constantemente al ingenio, aunque aseguró que ya no alcanza. “Cuando no te alcanza, no te alcanza. Cuando la gente no puede consumir, por más que vos le ofrezcas cosas a la mitad de precio, no las va a tomar, no las va a comprar”, expresó.

Aun así, afirmó que el sector continúa realizando esfuerzos para sostener la actividad. Como ejemplo del deterioro comercial, mencionó la situación del microcentro de Paraná. “No debe haber menos de 80 a 100 locales vacíos. Es un indicador de algo. Es un indicador de que o se fueron corriendo o directamente cerraron”, alertó.

Otro de los problemas que señaló el dirigente es el crecimiento del comercio informal y las ventas online realizadas desde hogares particulares. “Tenemos como otro flagelo la venta online, la venta de aquellos que están ejerciendo el comercio en forma ilegal”, sostuvo. Según explicó, muchas familias recurren a esta modalidad para complementar ingresos ante la pérdida del poder adquisitivo.

“Trabaja la esposa y el marido de mañana y de tarde se dedican a vender por redes sociales. Todo es un combo que va atentando contra el comercio formal, contra aquel que está establecido, contra aquel que tiene una estructura y un costo fijo de funcionamiento”, manifestó.

Farach reconoció que desde las entidades empresarias intentan buscar alternativas, aunque admitió que el panorama genera preocupación. “Tratamos de ocuparnos permanentemente, pero no le encontramos el sentido ni la vuelta a esto”, señaló.

Situación industrial

En relación con el panorama industrial y los parques industriales de la provincia, Farach aclaró que no cuenta con datos precisos sobre cierres de empresas, aunque diferenció la realidad industrial de la comercial.

“La industria va por otro camino también. Si bien está ligada al comercio, nosotros somos el último eslabón de la cadena productiva”, explicó.

Finalmente, insistió en que el comercio es hoy uno de los sectores más afectados por la situación económica. “El que padece es el comercio, creo que agotó no solamente las fuerzas, sino que agotó sus ahorros y ahora está, como toda la sociedad, endeudándose para poder existir y subsistir”, concluyó. Elonce.com