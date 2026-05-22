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Política Reclamo frente al Ministerio de Salud

Empleados de Salud Pública reclamaron mejoras en condiciones laborales con una olla popular

Empleados de Salud Pública realizaron una olla popular frente al Ministerio y reclamaron respuestas a pedidos vinculados a la regularización de condiciones laborales. “Esperamos que nos atiendan para poder dialogar en persona porque pasan los días y no hay una respuesta”, expresaron desde SUTSER.

22 de Mayo de 2026
Olla popular de empleados de Salud Pública
Olla popular de empleados de Salud Pública Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Empleados de Salud Pública realizaron una olla popular frente al Ministerio y reclamaron respuestas a pedidos vinculados a la regularización de condiciones laborales. “Esperamos que nos atiendan para poder dialogar en persona porque pasan los días y no hay una respuesta”, expresaron desde SUTSER.

Empleados de Salud Pública realizaron este viernes una protesta frente al Ministerio de Salud para reclamar mejoras laborales y salariales. La manifestación incluyó una olla popular y la presentación de un petitorio dirigido a las autoridades provinciales.

 

La medida fue impulsada por el Sindicato Único de Trabajadores de la Salud Pública de Entre Ríos (SUTSER) cuyos representantes señalaron que solicitaron una audiencia hace más de 15 días sin obtener respuestas.

Olla popular de empleados de Salud P&uacute;blica (foto Elonce)
Olla popular de empleados de Salud Pública (foto Elonce)

La secretaria general del gremio, Fabiana Arquiel, explicó a Elonce que el objetivo de la protesta fue “visibilizar el reclamo” y exigir una mesa de diálogo con funcionarios provinciales.

 

Reclamos por pagos y condiciones laborales

 

Entre los principales pedidos vinculados a la regularización de condiciones laborales, los trabajadores reclamaron mayor celeridad en los trámites administrativos relacionados con cambios de tramo y solicitaron la revisión de la planificación horaria del personal de enfermería; denunciaron, además, demoras en el pago de prolongaciones horarias.

Empleados de Salud Pública reclamaron mejoras en condiciones laborales con una olla laboral

La dirigente también cuestionó la implementación de la digitalización de la planificación de enfermería en distintos efectores de salud. Según indicó, muchos establecimientos sanitarios no cuentan con las herramientas necesarias para aplicar esa modalidad de trabajo.

 

Presentaron un petitorio al Ministerio de Salud

 

Durante la jornada, representantes sindicales entregaron un documento en las oficinas del Ministerio provincial de Salud con el detalle de los reclamos planteados.

“Esperamos que nos atiendan para poder dialogar en persona porque pasan los días y no hay una respuesta”, expresó Arquiel.

 

La protesta comenzó alrededor de las 8.30 frente a la cartera sanitaria provincial y contó con la participación de trabajadores de distintos centros de salud y dependencias públicas.

Olla popular de empleados de Salud P&uacute;blica (foto Elonce)
Olla popular de empleados de Salud Pública (foto Elonce)

Según explicaron desde el sindicato, muchos empleados no pudieron asistir debido a la falta de personal en sus lugares de trabajo y para garantizar las guardias mínimas.

 

Continuarán en estado de alerta

 

Desde el SUTSER adelantaron que las próximas medidas serán definidas en asamblea una vez finalizada la jornada de protesta. “Seguimos en estado de alerta hasta poder resolver todos los puntos que se están pidiendo”, afirmó la secretaria general del sindicato.

 

Además, indicaron que tras la concentración recorrerían distintos centros de salud para informar a los trabajadores sobre posibles avances en las negociaciones con las autoridades sanitarias provinciales.

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