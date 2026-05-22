Un fallecido tras violento choque entre un auto y un camión en el tramo correntino de Ruta 12

La víctima fatal tenía 63 años y conducía un Toyota Etios. El siniestro ocurrió durante la madrugada en inmediaciones del paraje Alcorta, cerca del acceso a Mantilla.
Un hombre de 63 años murió este viernes por la madrugada tras protagonizar un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 12, en cercanías del paraje Alcorta y del acceso a la localidad correntina de Mantilla.
El hecho ocurrió alrededor de las 3, cuando, por causas que se investigan, colisionaron un automóvil Toyota Etios y un camión Scania con semirremolque.
La víctima fatal fue identificada por la Policía como un hombre de apellido Insaurralde, oriundo de Santa Lucía, quien conducía el automóvil.
De acuerdo con la información brindada por efectivos de la comisaría de distrito Pedro R. Fernández, el camión era conducido por un hombre de apellido Cuello, mayor de edad, quien no sufrió lesiones.
Tras el impacto, personal policial y peritos realizaron las actuaciones correspondientes en el lugar del siniestro.
En tanto, el tránsito en la zona se vio parcialmente afectado mientras se desarrollaban las tareas de rigor y el levantamiento de pruebas para determinar cómo ocurrió el choque.
Investigan las causas del siniestro
Las autoridades señalaron que todavía se intentan establecer las circunstancias que derivaron en la colisión fatal sobre la ruta nacional.
La investigación quedó a cargo de la dependencia policial correspondiente, donde continuaban este viernes las diligencias judiciales y periciales vinculadas al hecho.
El fallecimiento del conductor del Toyota Etios generó conmoción en la comunidad de Santa Lucía, de donde era oriunda la víctima.