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A Toda Orquesta: Comenzaron los conciertos didácticos para escuelas

Con más de 350 gurises de Paraná, Oro Verde y Santa Anita comenzó el ciclo A Toda Orquesta, con conciertos didácticos para escuelas en La Vieja Usina.

22 de Mayo de 2026
A toda orquesta se realiza en La Vieja Usina
A toda orquesta se realiza en La Vieja Usina

Con más de 350 gurises de Paraná, Oro Verde y Santa Anita comenzó el ciclo A Toda Orquesta, con conciertos didácticos para escuelas en La Vieja Usina.

Ocho escuelas entrerrianas de nivel primario e inicial asistieron al encuentro inaugural del programa A Toda Orquesta en La Vieja Usina. El ciclo contempla 23 conciertos didácticos de la Sinfónica de Entre Ríos alcanzando a unos 6 mil niños y jóvenes de la provincia. Organizan la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y el Consejo General de Educación (CGE).

 

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó: "Esta es otra iniciativa federal y de accesibilidad a la cultura de la provincia, en este caso la Sinfónica de Entre Ríos, siguiendo el rumbo de gestión que marcan el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro Manuel Troncoso".

 

A través de esta experiencia, los alumnos pueden conectarse en vivo con la riqueza instrumental sinfónica y adentrarse en el mundo sonoro, en una propuesta que es iniciativa conjunta de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y el Consejo General de Educación (CGE). Además de escuchar y aprender, también pueden dirigir la Sinfónica por momentos.

Con la apertura a cargo del director invitado Rodrigo Naffa, la actividad se desarrolló bajo la dirección artística de Luis Gorelik.

 

La coordinadora de Educación Artística del CGE, Evangelina Rodríguez, manifestó: "Creemos que la enseñanza de un lenguaje como la música es muy importante para la formación integral de los chicos. Esta es una gran oportunidad para que puedan conocer la formación orquestal sinfónica y la música de todo el mundo".

 

Cabe destacar que como parte del mismo programa, las escuelas que lo desean participan de recorridos culturales por espacios patrimoniales, como museos provinciales y Casa de Gobierno.

El disfrute de los gurises

Durante la jornada, los niños de nivel inicial y primario siguieron con atención y entusiasmo el despliegue de unos 70 músicos en escena. A través de dinámicas explicaciones, conocieron las particularidades de los violines, violas, violonchelos, contrabajos, flautas, oboes, clarinetes, fagotes, cornos, trompetas, trombones, la tuba, el arpa y otros instrumentos. La interpretación en vivo de obras de grandes compositores como Mozart, Gounod, Ginastera, Dvorak, Mussorgsky, Rossini y Haendel despertó la curiosidad de los chicos, quienes participaron con preguntas y coronaron la jornada con aplausos.

 

"Me gustó mucho el concierto y recomiendo a otros chicos que vengan", dijo Leonel, de la Escuela N° 77 San Martín, de Santa Anita. Por su parte, Bautista, de la Banda Infanto Juvenil Jorge Méndez de Oro Verde, expresó: "Me pareció muy linda la orquesta porque hubo muchos instrumentos". A Dylan, de la misma institución, el instrumento que más le gustó fue el violín; mientras que Emilia, de ocho años, concluyó: "Me encantó venir y el instrumento que más me gustó fue la trompeta".

Temas:

A toda orquesta conciertos didácticos música Escuelas
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