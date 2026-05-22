Baja de las retenciones: tras el anuncio, el campo espera más siembra y alivio fiscal

El presidente Javier Milei concurrió al 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires anunció una nueva reducción de las retenciones.

Puntualmente, lo que prometió el mandatario nacional fue una baja del 7,5% al 5,5% en la alícuota que pesa sobre el trigo y la cebada, y un achique de entre 0,25% y 0,5% por mes, a partir de enero de 2027, para la soja, pero dependiendo de cómo se comporte la evolución de la recaudación fiscal.

Referentes del sector que participaron también del aniversario de la entidad porteña y presenciaron el anuncio, dieron su opinión y se manifestaron satisfechos por la medida que se implementará a partir del año próximo.

Menos retenciones, ¿más siembra?

La Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) ya hizo algunos números y asegura que efectivamente esta reducción de impuestos debería derivar en una recuperación del área sembrada de trigo, que se proyecta en baja debido a la fuerte suba de costos derivada de la guerra en Medio Oriente.

“La baja de retenciones al trigo no es un costo fiscal, es una inversión de rápido recupero que impulsará la siembra”, subrayó Coninagro a través de la red social X, donde subrayó además su “beneplácito” por el anuncio oficial.

Y agregó: “Si bien esta señal que envía el gobierno no cambia de manera radical la ecuación de los márgenes productivos, suma en una dirección muy positiva y se acopla a la mejora de los precios a nivel internacional”.

No obstante, los propios números elaborados por Coninagro confirman que, aunque sea una reducción pequeña, suma en la rentabilidad.

Según la Confederación, sobre un precio FOB del trigo a cosecha estimado en 250 dólares por tonelada, esta reducción representa un mayor poder de pago de la exportación en torno a los 6,25 dólares.

Así, al sumar esto a los 20 dólares de mejora en el precio internacional respecto al mismo momento del año pasado, “el productor logra amortiguar casi el 100% del impacto generado por el encarecimiento de la urea y el gasoil, un incremento de costos que desde Coninagro habíamos estimado recientemente en unos 110 dólares por hectárea”, puntualizó la entidad.

✅Nuestra entidad sobre los anuncios del Gobierno: 📢"La baja de retenciones al trigo no es un costo fiscal, es una inversión de rápido recupero que impulsará la siembra" ▶️Desde CONINAGRO recibimos con beneplácito el anuncio del presidente @JMilei sobre la reducción de los… pic.twitter.com/XFVH0RkJb7 — CONINAGRO (@CONINAGRO) May 22, 2026

El impacto fiscal de las retenciones

Bajo este panorama, Coninagro cree que la medida “impactará de manera directa y positiva en las decisiones de siembra de cara a la nueva campaña fina”, incluso “ayudando a revertir la caída de entre 200.000 y 500.000 hectáreas que ya venían alertando las distintas bolsas de cereales”.

Además, como ya venía expresando en comunicados anteriores, la entidad ratificó su visión de que una baja de retenciones no debe ser vista como un costo fiscal, sino como una verdadera inversión.

“Es una medida que se repaga rápidamente, porque se traducirá en mayor producción y dinamismo en tan solo siete meses”, subrayó.

Además, hizo foco en que el impacto fiscal para el Gobierno es bajo. “Según nuestros equipos técnicos, estimamos un impacto fiscal de unos 30 millones de dólares para lo que queda de la actual campaña (que impactará en 2026), y de entre 50 y 60 millones de dólares para la campaña que está comenzando (con impacto en 2027)”, enumeró.

Retenciones a la soja

En cuanto a la otra parte del anuncio, que es la reducción gradual para la soja, de entre un 0,25% y un 0,50% mensual a partir de enero de 2027, Coninagro indicó: “Seguramente desde el sector nos hubiese gustado que los plazos fueran más rápidos, pero valoramos fuertemente la decisión de generar un horizonte de certidumbre para la producción agropecuaria y agroindustrial”.

Por último, señaló que, si bien no hubo anuncios específicos para otros cultivos clave para la rotación como el maíz, “damos por descontado y suponemos que el gobierno le otorgará próximamente un tratamiento similar al de la soja, promoviendo así la sostenibilidad y el desarrollo de todo el paquete agrícola”. (InfoCampo)