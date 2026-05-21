El FMI aprobó desembolso de USD 1.000 millones para Argentina

El FMI aprobó la segunda revisión del acuerdo con Argentina y destrabó un desembolso de 1.000 millones de dólares, destacando avances en reformas fiscales y económicas.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF) con Argentina, lo que permitirá el desembolso inmediato de 1.000 millones de dólares. La decisión refleja el avance de las reformas económicas impulsadas por el gobierno argentino y apunta a fortalecer las reservas internacionales del Banco Central.
Según el FMI, el país ha logrado avances importantes en materia fiscal, comercial y laboral, además de implementar mejoras en el marco monetario y cambiario. Estas medidas contribuyeron a la acumulación de reservas y a una mayor capacidad para enfrentar posibles crisis económicas.
A pesar de no alcanzar la meta cuantitativa de reservas internacionales netas para diciembre, el organismo indicó que la mayoría de los criterios de desempeño clave y las metas indicativas fueron cumplidas, y que se adoptaron medidas correctivas para acercar las reservas al objetivo previsto.
Reformas y estabilidad: la mirada del FMI
Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, destacó que las autoridades argentinas han avanzado en la estabilización de la economía y en la creación de un marco más orientado al mercado dentro del Servicio Ampliado del Fondo. “Los ajustes de política implementados han propiciado un aumento de reservas, una renovada desinflación y una mayor confianza en los mercados, a pesar de la incertidumbre política y un contexto global complejo”, señaló Georgieva.
El organismo subrayó el compromiso del gobierno con la estabilidad económica, mediante un paquete de políticas que busca fomentar la desinflación, fortalecer la sostenibilidad externa y garantizar acceso oportuno a los mercados internacionales.
Asimismo, el FMI resaltó la necesidad de mantener el equilibrio fiscal mediante mayores reducciones en los subsidios energéticos, una focalización más precisa de las transferencias sociales y la contención del gasto discrecional. Estas medidas son consideradas fundamentales para preservar la estabilidad sin comprometer el gasto social prioritario.
Impulso a la competitividad y crecimiento
La directora del FMI también instó a continuar con reformas estructurales en el sistema tributario y previsional, así como al fortalecimiento del marco fiscal de provincias y municipios. Estas acciones son vistas como esenciales para mantener la disciplina fiscal y, al mismo tiempo, consolidar la reducción de la pobreza, según indicó NA.
Georgieva destacó los avances en desregulación y legislación reformista, que buscan abrir la economía argentina y mejorar la competitividad de sectores estratégicos como agricultura, energía, minería y la economía del conocimiento.
Con la aprobación de esta segunda revisión, Argentina recibirá los 1.000 millones de dólares, los cuales se reflejarán directamente en las reservas internacionales del Banco Central, fortaleciendo la capacidad del país para enfrentar desafíos económicos y consolidar la confianza del mercado internacional.