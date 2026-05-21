Romina Gaetani fue internada de urgencia en plena gira teatral

La actriz Romina Gaetani provocó alarma en el mundo del espectáculo luego de sufrir una descompensación en Carmen de Patagones, donde debía presentarse con la obra "El divorcio del año". Ante el episodio, fue trasladada de urgencia a un hospital local, donde recibió atención médica y suero para estabilizar su cuadro.

La situación se conoció en el programa LAM, donde el panelista Pepe Ochoa informó: “No está bien de salud. La internaron hoy en el hospital de Carmen de Patagones, le pasaron suero. Llegó muy alterada”. Según trascendió, el cuadro se habría producido por un fuerte desgaste emocional y físico acumulado durante la gira.

Tras algunas horas bajo observación, Gaetani logró estabilizarse y regresó al teatro para evaluar junto a la producción si podía continuar con las funciones previstas. Finalmente, la presentación sufrió un retraso de aproximadamente una hora y media mientras se analizó su estado de salud.

Contexto de la obra y la gira

Romina Gaetani forma parte del elenco de "El divorcio del año", que también incluye a Fabián Vena, Juan Palomino, Ernestina Pais y Rocío Igarzábal. La gira nacional ha tenido funciones con localidades agotadas en diversas ciudades del país, sumando presión física y emocional al equipo artístico.

El episodio se produce además en un momento personal delicado para la actriz, marcada por recientes conflictos mediáticos y judiciales vinculados a su expareja, lo que podría haber influido en su estado durante la gira.

Repercusiones y seguimiento

El equipo de producción de la obra mantuvo la calma y ajustó los tiempos para permitir que Gaetani se recuperara, asegurando la continuidad de la función. Los fans y seguidores de la actriz manifestaron su preocupación y apoyo a través de redes sociales, destacando la profesionalidad de la actriz al retomar las funciones tras recibir asistencia médica.

Hasta el momento, no se han informado cambios en la agenda de presentaciones, y se espera que Romina Gaetani continúe con la gira respetando las indicaciones médicas para evitar complicaciones futuras.