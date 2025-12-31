Confirmaron las lesiones de Romina Gaetani, tras denuncia por violencia de género

La actriz Romina Gaetani atravesó horas de extrema tensión luego de denunciar un grave episodio de violencia de género que, según su presentación judicial, habría sido protagonizado por su pareja, Luis Cavanagh. El hecho ocurrió el domingo 28 de diciembre en una vivienda del Tortugas Country Club, en el partido bonaerense de Pilar.

De acuerdo a la información difundida por la Agencia Noticias Argentinas, tras el hermetismo inicial y los primeros datos del parte policial, en las últimas horas se conoció el informe médico elaborado en el Hospital Central de Pilar, donde Gaetani fue trasladada luego del episodio.

Según se indicó, la actriz había concurrido al country para visitar a su pareja cuando se produjo una fuerte discusión dentro del domicilio. En su declaración ante la Justicia, Gaetani señaló que el conflicto se habría originado por una situación de celos y que durante el altercado sufrió agresiones físicas.

Fuentes judiciales confirmaron que existieron zamarreos y golpes. Además, se informó que la actriz logró escapar de la vivienda y llegó en estado de shock a la guardia médica del country, donde se activó el protocolo de emergencia correspondiente. Desde allí se dio aviso al 911, intervino personal policial, una ambulancia y representantes del Ministerio Público Fiscal.

Debido a su estado emocional, Gaetani no se dirigió inicialmente a una dependencia policial y fue trasladada directamente al hospital para su atención médica.

Detalles del informe médico

El informe médico, dado a conocer por NA, consignó la presencia de escoriaciones en el dorso izquierdo, el antebrazo derecho y la cadera, además de un hematoma en la pierna izquierda y un corte en la pierna derecha.

Desde el ámbito judicial se aclaró que la herida cortante no habría sido provocada por un arma blanca, sino que sería consecuencia de los golpes recibidos durante el episodio. En ese sentido, una especialista en medicina legal explicó que el corte podría haberse producido por el impacto del cuerpo contra un objeto contundente, como una mesa o una silla.

La profesional también detalló que las escoriaciones observadas serían compatibles con el arrastre del cuerpo sobre una superficie dura o rugosa. “Lo que se puede afirmar es que hay lesiones en todo el cuerpo”, sostuvo, y remarcó que el pedido de auxilio de la actriz habría sido clave para evitar un desenlace aún más grave.

La causa quedó en manos de la Justicia, que continúa con la investigación para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades correspondientes.