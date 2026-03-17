Diputados debatirá proyecto para endurecer penas por homicidio vial: cuál es la propuesta

La comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados debatirá este miércoles un proyecto que endurece las penas por homicidio vial y lesiones graves al volante.
La Cámara de Diputados de la Nación se prepara para analizar un proyecto que busca endurecer las penas para quienes provoquen muertes o lesiones graves al volante por maniobras irresponsables. La iniciativa, que ya fue aprobada por unanimidad en el Senado, será discutida a partir de las 11.30 en la comisión de Legislación Penal, con la participación de referentes de la sociedad civil.
Entre los expositores estarán Vivian Perrone, presidenta de Madres del Dolor, y Silvia González, titular de la Fundación Estrellas Amarillas. Ambas organizaciones han sido protagonistas en la visibilización del drama que atraviesan las familias afectadas por siniestros viales y en la promoción de campañas de concientización y reformas legales.
El proyecto propone cambios sustanciales en el Código Penal, elevando la pena mínima por homicidio vial de tres a cuatro años y la máxima de seis a ocho años, con posibilidad de alcanzar hasta doce años si concurren al menos tres agravantes.
Agravantes y sanciones adicionales
Además, la iniciativa amplía el catálogo de agravantes, incorporando situaciones como conducir bajo los efectos de medicamentos que afecten la aptitud, consumir alcohol, carecer de licencia, superar el límite de velocidad en un 30%, usar el teléfono móvil al conducir o cruzar pasos ferroviarios no habilitados.
En cuanto a sanciones complementarias, el proyecto establece que la inhabilitación para conducir será por el doble del tiempo de la condena, buscando prevenir reincidencias y proteger a los peatones y demás conductores.
El proyecto recibió media sanción en el Senado el 18 de septiembre de 2025 y ahora será debatido en Diputados, donde la voz de organizaciones como Madres del Dolor y Estrellas Amarillas se vuelve central para consolidar una legislación más estricta en materia de seguridad vial.