Muerte de la joven trabajadora de Villaguay: la desgarradora carta de la hermana a su “persona favorita”

El 27 de marzo en Villaguay, hubo una explosión en el local gastronómico El Patio, ubicado en el centro de la ciudad. Como consecuencia del incidente tres personas resultaron gravemente heridas, entre ellas, una joven de 29 años identificada como Lucía Karg, quien terminó con el 80% del cuerpo quemado. Luego de estar internada durante un mes en estado crítico y luchar por su vida, falleció y en las últimas horas, la comunidad de Villaguay, manifestó su tristeza a través de las redes.

Su novio la despidió a través de un emotivo mensaje en redes sociales. “No puedo entender que no vas a estar en este mundo físico, pero siempre vas a estar en mi corazón”, escribió el joven.

Según detalló, el novio recordó a Karg como “una gran persona, una buena amiga, una buena hija, una buena hermana, una guerrera”. Además, destacó que la joven de 29 años, “nunca le soltó la mano”.

“Va a costar seguir sin vos, sin tus buenos días, sin tus abrazos, sin tus besos, sin tus risas”, continuó el joven en su posteo.

En su escrito, el joven dejó entrever el desconcierto que le produjo la pérdida de su novia. “No puedo entender que no vas a estar en este mundo físico, pero siempre vas a estar en mi corazón”, expresó.

“Descansá en paz mi amor, mi Luci”, cerró el joven.

La desgarradora carta de su hermana

“Solo pienso en vos retandome para que no llore y tratar de ser fuerte, pero es imposible. Mi persona favorita ante cualquiera, sos irremplazable, la mejor hermana que podría haber tenido y sobre todo la mejor compañía”, afirmó su hermana Romina.

“Nadie más que nosotras va a entender esos momentos de felicidad juntas que hoy los valoro y van a ser mi fortaleza. Te voy a extrañar muchísimo y más tus abrazos”, sostuvo.

“No me arrepiento de nada y me quedo tranquila de haber estado hasta el último momento con vos, juntitas”, afirmó.

“Fuiste increíble, con fortaleza como nadie, trabajadora, de carácter fuerte pero siempre respetuosa, intentando que todo salga bien, dando todo por ver bien a los demás y esas cosas van a quedar en cada corazón que tocaste, que son muchos”, destacó Romina Karg.

“Estoy muy orgullosa de decir que sos mi hermana, esa que peleó por vivir. Te voy a amar y recordar cada día por el resto de mi vida. Descansa en paz mi Luz!”, finalizó.

El día de la tragedia

El incidente por el que falleció Lucía Karg ocurrió el pasado 27 de marzo por la noche en el local gastronómico El Patio, ubicado en la calle San Martín al 500, en el centro de la ciudad. El estallido se produjo por la implosión de tubos de gas de 45 kilos. Esto derivó en un gran incendio del lugar.

Minutos después de la explosión, se desplegó un amplio operativo policial que incluyó Bomberos Voluntarios, ambulancias y personal municipal para controlar la situación y asistir a los afectados.

La explosión dejó un saldo de cuatro heridos. Una mujer fue dada de alta a los pocos días, mientras que otras tres fueron internadas en estado crítico, entre quienes se encontraba Karg, quien además trabajaba en el lugar.

Los otros dos heridos fueron identificados como Martín Kloster, de 43 años -propietario del lugar-, y Nicolás Conci, de 25, que se desempeñaba como mozo, quien fue trasladado el 30 de marzo al Hospital Militar Central de Buenos Aires y se encuentra fuera de peligro.

Por su parte, Kloster sigue en estado crítico por fallas en los pulmones. “Se escuchó una explosión muy grande”, señalaron varios testigos después de la explosión y el avivamiento del fuego.

Durante el último mes, los residentes de Villaguay participaron de jornadas solidarias con el objetivo de ayudar a los heridos. El evento se llamó “Todos por el Patio” y contó con la participación de músicos y emprendedores para recaudar fondos y así colaborar con la recuperación de los heridos.