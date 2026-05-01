Tristeza por la muerte de la joven trabajadora de Villaguay herida en explosión: emotivos mensajes

Tristeza por la muerte de la joven trabajadora de Villaguay.

La comunidad de Villaguay vive momentos de profundo dolor tras confirmarse este jueves el fallecimiento de Lucía Karg, una de las víctimas más afectadas por la explosión ocurrida semanas atrás en un restobar de la ciudad. La joven permanecía internada en estado crítico, con el 80% del cuerpo quemado, y en las últimas horas su cuadro se agravó de manera irreversible.

La noticia impacta con fuerza en la comunidad, que desde el primer momento se había movilizado acompañando a familiares de las tres víctimas del estallido en pleno centro de la ciudad, con mensajes de apoyo y cadenas de oración por su recuperación.

Cómo quedó el lugar de la explosión.

Familiares, amigos y allegados atraviesan ahora un profundo dolor, en medio de numerosas expresiones de pesar que pronto comenzaron a multiplicarse en redes sociales.

Desde el momento del hecho, vecinos y allegados se habían unido en cadenas de oración y mensajes de apoyo, acompañando a la familia en este difícil proceso.

Tristeza y despedida en las redes

Miles de mensajes se multiplicaron en las redes sociales y expresaban las condolencias a la familia, como también, manifestaban la tristeza que ocasionaba la pérdida de la joven trabajadora de Villaguay.

Pocos mensajes recabados en las redes muestran la tristeza que provocó la muerte de la joven trabajadora gastronómica. Estos son algunos de ellos:

Natalia: “Duele el alma esta noticia es fuerte para todos los que acompañábamos en oración”.

Gabi: “La peleó mucho... Descansa en paz chiquita. Mis condolencias a sus padres”.

Bomberos Voluntarios Villa Domínguez: “Lucia descansa en paz, fuiste una gran guerrera. Nuestras condolencias para la familia”.

Gustavo: “Quienes no la conocimos también nos entristecemos, y unas palabras en una red social no pueden expresar lo que se siente en la distancia. Mi hijo también es trabajador gastronómico y eso me unió desde un comienzo cuando supe lo acontecido. Desde mi hogar hago llegar nuestro abrazo a la familia, amigos y compañeros de trabajo”.

Karen: “Lu dejaste un re vacío en todos los que esperábamos tu regreso, en tu familia y amistades.

Descansa en paz hermosa”.

Adriana: “Que tristeza... previo al Día del Trabajador... mi más sentido pésame a la familia por tan irreparable pérdida”.

En tanto, familiares, amigos y allegados atraviesan ahora horas de inmenso dolor, mientras continúan pidiendo oraciones por la recuperación de los otros heridos que permanecen en tratamiento, Martín Kloster y Nicolás Conci, quienes también sufrieron graves lesiones durante el incidente.