 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

La provincia detectó trabajo informal y condiciones precarias en un campo de Villaguay

La Provincia detectó condiciones habitacionales precarias y trabajadores no registrados en un establecimiento rural de Lucas Sud 2°, departamento Villaguay. Residían en casas construidas con silo bolsas y presentaban pisos de tierra y techos de paja y plástico.

30 de Abril de 2026
La provincia detectó trabajo informal en Villaguay.
La provincia detectó trabajo informal en Villaguay. Foto: (GPER).

La Provincia detectó condiciones habitacionales precarias y trabajadores no registrados en un establecimiento rural de Lucas Sud 2°, departamento Villaguay. Residían en casas construidas con silo bolsas y presentaban pisos de tierra y techos de paja y plástico.

La provincia detectó trabajo informal en campo de Villaguay. A través de inspecciones realizadas por la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Gobierno y Trabajo, la Provincia detectó condiciones habitacionales precarias y trabajadores no registrados en un establecimiento rural de Lucas Sud 2°, departamento Villaguay.

 

El operativo se desarrolló en conjunto con ARCA y la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre). Durante el procedimiento, se constató la existencia de viviendas con graves deficiencias estructurales, donde trabajadores y sus familias residían desde hacía más de una década.

 

Las construcciones estaban realizadas con silo bolsas y presentaban pisos de tierra y techos de paja y plástico. Además, carecían de instalaciones sanitarias adecuadas y el acceso al agua se realizaba mediante bidones reutilizados de agroquímicos y otros recipientes en desuso, lo que representa un riesgo para la salud.

 

Asimismo, se verificó la presencia de dos trabajadores que desarrollaban tareas en condición de informalidad laboral, sin registración correspondiente.

El operativo fue encabezado por el director provincial de Trabajo, Juan Pablo Irurueta, junto al delegado departamental de Concordia, Miguel Ángel Pereyra, y personal de la Dirección de Seguridad e Higiene Laboral, en articulación con agentes de ARCA y representantes de la seccional 382 de Uatre.

 

Como resultado de la inspección, se labraron las actas correspondientes al propietario del establecimiento y se iniciaron las actuaciones administrativas previstas por la normativa vigente.

Temas:

Villaguay trabajadores trabajo informal
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso