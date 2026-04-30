Robo de cables dejó fuera de servicio a la planta cloacal de Colonia Avellaneda

Sustrajeron más de 30 metros de cables de la planta elevadora de líquidos cloacales en Colonia Avellaneda, lo que impide el bombeo de efluentes. El Municipio trabaja para restablecer el servicio y pidió colaboración a los vecinos para esclarecer lo ocurrido.
El robo de más de 30 metros de cables dejó fuera de funcionamiento la planta elevadora de líquidos cloacales en Colonia Avellaneda, lo que afectó el normal desempeño del sistema y podría ocasionar riesgo de desbordes en la vía pública.
Según se informó oficialmente, el hecho comprometió el funcionamiento de tres bombas clave para el bombeo de efluentes, lo que impide la correcta circulación del sistema cloacal. Esta situación podría derivar en la acumulación y posterior derrame de líquidos en distintos sectores de la ciudad.
Riesgo sanitario y tareas en marcha
Desde el Municipio indicaron que ya se iniciaron gestiones y trabajos para restablecer el servicio en el menor tiempo posible, con el objetivo de evitar mayores inconvenientes para la población.
Además, se advirtió sobre el riesgo sanitario que implica la interrupción del sistema, por lo que se solicitó a los vecinos extremar cuidados mientras se desarrollan las tareas de reparación.
Pedido de colaboración
Las autoridades pidieron colaboración a la comunidad para aportar información que permita esclarecer el robo. Quienes puedan brindar datos pueden comunicarse con la guardia de Obras Sanitarias al 343-5110033.
El Municipio reiteró que continúa trabajando para resolver la problemática y garantizar el correcto funcionamiento de los servicios esenciales en la localidad.