 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad

Dirigentes cuestionaron la reforma previsional y defendieron el 82 % móvil

Dirigentes y referentes advirtieron que la reforma previsional afectará derechos jubilatorios y rechazaron cambios al 82 % móvil durante una charla organizada por el PJ.

30 de Abril de 2026
Charla sobre el proyecto de reforma previsional
Charla sobre el proyecto de reforma previsional

Dirigentes y referentes advirtieron que la reforma previsional afectará derechos jubilatorios y rechazaron cambios al 82 % móvil durante una charla organizada por el PJ.

Organizada por la unidad básica PJ sec. 3era, se realizó la charla "Derecho a la Jubilación Digna", el panel invitado explicó las falencias de la propuesta de la reforma previsional del gobernador Rogelio Frigerio, "que traerá la pérdida del actual derecho a cobrar la jubilación sobre el 82 % móvil, estipulado en la ley 8732".

 

La presentación estuvo a cargo de Jorge Vázquez, presidente de la departamental Paraná del peronismo, quien señaló que "el compromiso del peronismo es la defensa de la clase trabajadora, y velar por la seguridad social que garantiza una vejez digna".

 

El panel invitado estuvo compuesto además por Juana Avalo, presidenta del Centro de Jubilados y pensionados de ATE; Verónica Veik, secretaria de la Mujer e Igualdad de Géneros de AGMER, quien destacó "el ajuste va a recaer con mas dureza sobre las mujeres porque se desconoce las tareas de cuidados que desarrollan en forma paralela al empleo estatal".

 

Luego tomó la palabra José Segura, Secretario General de AJER mencionado que "el verdadero objetivo de Frigerio es desmantelar el 82 % móvil, rompiendo el lazo solidario entre trabajadores activos y pasivos al desenganchar los aumentos salariales".

 

Finalmente, Claudia Valori, Vocal en la Caja de Jubilaciones y Pensiones representando a la Federación de Jubilados de Entre Ríos manifestó que "estamos frente a una estafa donde nos engañan culpando al trabajador estatal del déficit, cuando cada empleado estatal, trabajó y aportó durante 30 años para acceder a una jubilación. Frigerio no busca solucionar el déficit, lo agrava con aumentos no remunerados".

 

En el debate, los asistentes dejaron en claro que "la Ley 8732 no se toca, se defiende y se fortalece".

 

Temas:

reforma previsional
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso