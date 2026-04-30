Dirigentes cuestionaron la reforma previsional y defendieron el 82 % móvil

Organizada por la unidad básica PJ sec. 3era, se realizó la charla "Derecho a la Jubilación Digna", el panel invitado explicó las falencias de la propuesta de la reforma previsional del gobernador Rogelio Frigerio, "que traerá la pérdida del actual derecho a cobrar la jubilación sobre el 82 % móvil, estipulado en la ley 8732".

La presentación estuvo a cargo de Jorge Vázquez, presidente de la departamental Paraná del peronismo, quien señaló que "el compromiso del peronismo es la defensa de la clase trabajadora, y velar por la seguridad social que garantiza una vejez digna".

El panel invitado estuvo compuesto además por Juana Avalo, presidenta del Centro de Jubilados y pensionados de ATE; Verónica Veik, secretaria de la Mujer e Igualdad de Géneros de AGMER, quien destacó "el ajuste va a recaer con mas dureza sobre las mujeres porque se desconoce las tareas de cuidados que desarrollan en forma paralela al empleo estatal".

Luego tomó la palabra José Segura, Secretario General de AJER mencionado que "el verdadero objetivo de Frigerio es desmantelar el 82 % móvil, rompiendo el lazo solidario entre trabajadores activos y pasivos al desenganchar los aumentos salariales".

Finalmente, Claudia Valori, Vocal en la Caja de Jubilaciones y Pensiones representando a la Federación de Jubilados de Entre Ríos manifestó que "estamos frente a una estafa donde nos engañan culpando al trabajador estatal del déficit, cuando cada empleado estatal, trabajó y aportó durante 30 años para acceder a una jubilación. Frigerio no busca solucionar el déficit, lo agrava con aumentos no remunerados".

En el debate, los asistentes dejaron en claro que "la Ley 8732 no se toca, se defiende y se fortalece".