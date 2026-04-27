Reforma previsional: “Hay que sacar la mejor ley”, afirmó la senadora Gladys Domínguez

REDACCIÓN ELONCE
En una entrevista exclusiva con Elonce, la senadora provincial Gladys Domínguez, oriunda de Feliciano y del bloque Peronismo Federal, se refirió a su trayectoria política, las dificultades en su gestión y sus proyectos para el norte entrerriano.
La senadora provincial Gladys Domínguez, oriunda de Feliciano y parte del bloque Peronismo Federal, dialogó en exclusiva con Elonce sobre su carrera política, los desafíos que enfrenta en su gestión y sus propuestas para el futuro de su ciudad y de Entre Ríos. En un contexto político complejo, la senadora afirmó que decidió abandonar el bloque oficialista debido a desacuerdos profundos sobre la ley OSER, la cual “dinamitó todo”, y a la vez, dejó en claro que su lealtad sigue siendo con el peronismo. “Me fui del bloque peronista, pero no me fui del peronismo”, subrayó.
Su historia en política comenzó en 2024, cuando fue electa senadora del departamento por boleta corta, tras ganar la interna. Sin embargo, su camino no estuvo exento de dificultades internas. “El bloque unipersonal surgió porque tuvimos algunas diferencias. Actué pensando en los entrerrianos y no estaba dispuesta a obedecer mandatos del bloque. Se me destrató por tomar esa decisión de no acompañar”, manifestó.
Domínguez comentó que Rogelio Frigerio la había buscado como candidata a intendenta de Feliciano. La senadora aseguró que el cambio de gobierno “arrastra” todo, pero se mostró decidida a seguir gestionando: “Estoy en el lugar indicado, pero en el momento incorrecto. O me quedo a llorar o gestiono”, expresó.
“No es lo mismo un senador en Paraná que en Feliciano. Allá patea la calle como un intendente. Tenemos que poner espalda con espalda y trabajar por las necesidades”, declaró.
En cuanto a las políticas locales, resaltó que “Feliciano tiene problemas estructurales” que deben ser resueltos para cambiar la realidad de la ciudad, la cual, según ella, lleva “más de 20 años bajo el mismo gobierno sin cumplir muchas de las promesas”.
Gestión, obras y proyectos para el norte entrerriano: avances en Feliciano
A pesar de los desafíos políticos y la compleja situación de su ciudad, Domínguez se mostró optimista respecto a las gestiones realizadas. En cuanto a los proyectos más cercanos, destacó la Mesa de Desarrollo del Norte Entrerriano, que se encuentra avanzando con obras importantes para la región. “Estamos a 30 días de la obra del hospital, junto a la Comisión Administradora Para El Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG), que ha estado abandonado durante años. Hemos renovado la parte de laboratorio, guardia y quirófano”, detalló la senadora.
Domínguez también destacó el trabajo conjunto con el intendente local, Damián Arévalo, y la buena disposición del gobierno provincial, a pesar de las diferencias políticas. “Hoy hablé con el intendente. Más allá de las diferencias, trabajo y quiero traer gestiones a la ciudad. A fin de año vamos a tener la ruta 1 y 2”, afirmó con entusiasmo, y remarcó que Feliciano se encuentra entre los departamentos que más escuelas ha arreglado gracias a que “hay una senadora que gestiona”.
Además, destacó la importancia de las visitas de los funcionarios provinciales: “Siempre que requiero la visita de algún funcionario provincial, va. Feliciano está pensando en el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y tenemos chances de tener apoyo internacional”.
El futuro de la reforma previsional y las posibles alianzas políticas
En cuanto a los temas más debatidos en la política actual, la reforma previsional ocupó un lugar destacado en la entrevista. Domínguez subrayó la urgencia de tomar decisiones para proteger a las futuras generaciones, un tema que, según ella, ha sido ampliamente discutido dentro del peronismo. “Hemos tenido reuniones. Hay que agarrar el toro por las astas, como dijo el gobernador. Tenemos que sentarnos entre todos y sacar la mejor ley, sino esto se va a complicar”, expresó.
Respecto a su futuro político, la senadora no descartó la posibilidad de postularse a intendenta de Feliciano en el futuro, aunque dejó claro que esto dependerá de contar con un buen equipo de trabajo. “No lo pensé, pero no me disgusta. Hay que tener un buen equipo y buena cabeza que gestione. Necesitamos generar trabajo. Feliciano no tiene una pequeña empresa. Eso depende de tomar la decisión”, comentó.
“El que dice que no mira al 2027, miente. Siempre se está rosqueando. Agradezco tener este gobierno provincial que me escucha. Vamos a terminar en un año positivo”, auguró.
Finalmente, en relación a su postura frente a posibles alianzas, Domínguez dejó en claro que está dispuesta a trabajar con quienes compartan los mismos ideales y enfoques. “Puede haber alianzas. Tenemos que tener la misma mirada”, concluyó.