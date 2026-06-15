Piden colaboración para dar con el paradero de un adolescente entrerriano

REDACCIÓN ELONCE
La desaparición de un joven de 18 años mantiene en alerta a toda la ciudad de Federación. Familiares, vecinos y fuerzas de seguridad participan de un operativo para intentar dar con su paradero.
La comunidad de Federación vive horas de preocupación tras la desaparición de Thiago Ocampo, un joven de 18 años del que no se tienen noticias desde la madrugada del domingo. La situación movilizó a familiares, amigos, vecinos y efectivos policiales, que trabajan de manera conjunta para intentar localizarlo.
Según se informó, Thiago fue visto por última vez alrededor de las 5 de la madrugada del domingo. Desde entonces no volvió a comunicarse con su familia ni se registraron datos concretos sobre su ubicación.
Ante la falta de noticias, su madre, Rutth Arriola, radicó la denuncia por averiguación de paradero, lo que permitió activar los protocolos de búsqueda y las tareas investigativas correspondientes.
Reconstruyen los últimos movimientos del joven
La investigación procura determinar cuáles fueron los últimos desplazamientos de Thiago antes de perder contacto con su entorno.
De acuerdo con los datos recolectados hasta el momento, el joven estuvo durante la madrugada en un resto-bar ubicado frente a Plaza Libertad.
Las principales hipótesis indican que desde ese lugar se habría dirigido hacia la zona de las calles Pío XII y Los Jazmines, donde reside un amigo suyo.
Los investigadores intentan establecer si efectivamente llegó a ese sector y qué ocurrió posteriormente, por lo que cada dato resulta fundamental para avanzar en la búsqueda.
El pedido de la familia
Mientras continúan los operativos, los familiares del joven realizaron un llamado a la comunidad para colaborar con información que pueda resultar útil.
En particular, solicitaron a vecinos y comerciantes que posean cámaras de seguridad en las inmediaciones de las calles Pío XII y Los Jazmines que revisen las grabaciones correspondientes a la madrugada del domingo.
Vecinos organizan rastrillajes para encontrarlo
La incertidumbre generada por la desaparición del joven provocó una importante movilización de la comunidad federaense.
Durante la tarde de este lunes, numerosos vecinos y grupos de jóvenes se concentraron en la zona del ex Consorcio para organizar rastrillajes en distintos sectores de la ciudad.
La iniciativa busca complementar el trabajo de las fuerzas de seguridad y ampliar el alcance de la búsqueda mediante recorridas voluntarias en áreas donde podría encontrarse alguna pista.