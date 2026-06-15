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Política Debate político en el Congreso

Qué es la moción de censura que impulsan contra Adorni y cómo funciona

La moción de censura contra Adorni volvió a poner en escena una herramienta prevista por la Constitución Nacional. Qué implica, cómo se aplica y qué consecuencias podría tener para el jefe de Gabinete.

15 de Junio de 2026
Manuel Adorni, jefe de Gabinete.
Manuel Adorni, jefe de Gabinete. Foto: Archivo Elonce.

La moción de censura contra Adorni volvió a poner en escena una herramienta prevista por la Constitución Nacional. Qué implica, cómo se aplica y qué consecuencias podría tener para el jefe de Gabinete.

La moción de censura contra Adorni se convirtió en uno de los temas centrales de la agenda política luego de que distintos sectores de la oposición impulsaran iniciativas en el Congreso para cuestionar la continuidad del jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei. Aunque se trata de una herramienta prevista por la Constitución Nacional desde la reforma de 1994, su funcionamiento y alcances suelen generar dudas.

 

El mecanismo fue promovido tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Desde distintos bloques opositores se planteó la posibilidad de avanzar con una interpelación previa y, posteriormente, debatir una eventual moción de censura contra el funcionario nacional.

 

 

La discusión surgió luego de que Manuel Adorni ratificara públicamente sus declaraciones juradas para justificar el incremento de su patrimonio desde que asumió funciones en el Gobierno nacional, situación que derivó en cuestionamientos políticos y pedidos de explicaciones por parte de legisladores opositores.

 

Una herramienta incorporada en la reforma constitucional

 

La figura del jefe de Gabinete fue incorporada a la Constitución Nacional durante la reforma de 1994, con el objetivo de establecer un vínculo institucional más directo entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, detalló NA.

 

Junto con esa figura también se incorporó la posibilidad de aplicar una moción de censura, contemplada en el artículo 101 de la Carta Magna.

 

 

Se trata de un mecanismo que permite al Congreso expresar formalmente su falta de confianza política hacia el jefe de Gabinete y promover su remoción del cargo. A diferencia de otros procedimientos judiciales o administrativos, la moción de censura no requiere demostrar la comisión de un delito ni acreditar una conducta ilegal específica.

 

Por qué es diferente a un juicio político

 

Uno de los aspectos más importantes de esta herramienta es que se trata de una decisión esencialmente política. La moción de censura se basa en la evaluación que realizan los legisladores sobre el desempeño del funcionario y sobre la confianza que consideran que debe mantener para continuar ejerciendo sus responsabilidades.

 

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

 

La Constitución establece además una particularidad: este mecanismo solo puede aplicarse al jefe de Gabinete y no a otros ministros del Poder Ejecutivo.

 

Por esa razón, la figura de Adorni se encuentra alcanzada por esta posibilidad institucional, mientras que otros integrantes del gabinete nacional no podrían ser removidos mediante el mismo procedimiento.

 

Cuál es el procedimiento previsto

 

El proceso contempla dos etapas claramente diferenciadas. En primer lugar, el jefe de Gabinete debe concurrir al Congreso para responder preguntas de los legisladores y ejercer su derecho a defensa.

 

Durante esa instancia, los representantes parlamentarios pueden formular cuestionamientos y solicitar explicaciones sobre distintos aspectos de la gestión.

 

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

 

Una vez concluida esa etapa, se habilita la discusión política sobre la eventual aplicación de la moción de censura. Posteriormente, ambas cámaras deben avanzar con la votación correspondiente para determinar si existe o no respaldo suficiente para remover al funcionario.

 

Cuántos votos se necesitan

 

Para que la moción de censura prospere, la Constitución exige mayoría absoluta de los miembros del Congreso. Esto significa que la aprobación no depende únicamente de los legisladores presentes en la sesión, sino que requiere alcanzar la mitad más uno del total de integrantes de cada cámara.

 

Ese requisito convierte al procedimiento en una herramienta de difícil aplicación práctica, ya que obliga a reunir consensos amplios entre distintos bloques políticos.

 

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

 

Por esa razón, históricamente la sola presentación de una moción de censura suele tener un fuerte impacto político, incluso cuando las posibilidades de aprobación son limitadas.

 

Qué ocurriría si fuera aprobada

 

Si la mayoría absoluta de ambas cámaras respaldara la medida, Manuel Adorni debería dejar su cargo como jefe de Gabinete.

 

Sin embargo, especialistas en derecho constitucional recuerdan que la remoción tendría efectos políticos y no judiciales.

 

En consecuencia, el presidente de la Nación, Javier Milei, conservaría la facultad de volver a designarlo en el mismo cargo si así lo considerara conveniente.

Temas:

Manuel Adorni moción de censura Congreso Jefe de Gabinete declaración jurada
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