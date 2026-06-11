La evolución del precio del bitcoin entre 2014 y 2018, los años en los que invirtió Adorni

El jefe de gabinete Manuel Adorni aseguró este miércoles que había omitido incluir en su declaración jurada unos US$500.000 invertidos en bitcoin entre 2013 y 2018.

De acuerdo a los dichos del funcionario, el capital inicial que de esa inversión fue de US$200.000 y la ganancia rondó los US$300.000, para llevar el monto total a la zona de los US$500.000 que ahora incluyó. Así, el monto original creció 150% en ese lapso.

Según Adorni, sus primeras incursiones en bitcoin fueron durante 2013, pero las inversiones importantes arrancaron en 2014. En enero de ese año, US$200.000 equivalían a unos 211 bitcoin. De haberlos conservado y vendido en diciembre de 2018, se habrían obtenido US$790.000.

De acuerdo con los datos históricos del movimiento de la moneda virtual más famosa en la web Coin Market Cap, de punta a punta del período enero de 2014 a diciembre de 2018, el bitcoin subió 296%.

Las diferencias entre el aumento de capital que dice haber tenido Adorni y los movimientos de bitcoin se pueden deber a operaciones de compraventa puntuales. El jefe de gabinete que aseguró haber hecho “un millón” de transacciones en ese ecosistema y dijo que no siempre ganó.

A la vez, la evolución de cada año fue la siguiente:

En 2014 arrancó el año arriba de los US$900, pero cayó 67% hasta cerrar apenas por encima de los US$300.

En 2015 subió 54% y finalizó en US$422.

En 2016 avanzó 110% y quedó a un paso de los US$1000 en diciembre de ese año.

En 2017 saltó 1274%, ya que ese año superó por primera vez los US$10.000.

En 2018 subió durante los primeros meses del año, pero no logró mantener el envión y la cotización perdió 72% de punta a punta: terminó el año en la zona de los US$3700.

Cómo era el mercado bitcoin en el que invirtió Manuel Adorni

Manuel Adorni dijo que sus primeras operaciones con bitcoin fueron en 2013 y reconoció que parecía un producto abstracto. Incluso, dijo que su esposa no estaba de acuerdo con invertir en ese ecosistema.

También explicó que usaba una paperwallet o “billetera de papel” autocustodiada. Cada inversor tiene una clave pública y una privada para poder hacer movimientos con cripto y la recomendación en esa época era imprimir esos códigos (alfanuméricos y muy extensos) y guardar el papel en un lugar seguro.

“Lo que Adorni mostró ayer es una paperwallet con dos direcciones: una de origen y otra de salida. Con esos datos, las operaciones se pueden rastrear porque todo queda registrado en la blockchain de bitcoin", explicó Gabriela Battiato, Coordinadora de legales de la ONG Bitcoin Argentina.

La especialista dijo que en 2013 eran muy comunes la paperwallets, pero que hoy no se aconsejan porque tienen bajos estándares de seguridad. Por otro lado, explicó que el papel que mostró Adorni es compatible con una billetera que solo permite almacenar bitcoin.

“En una billetera autocustodiada, el usuario tiene el dominio completo de sus claves públicas y privadas. Esa billetera puede tener las claves en un software o un hardware. Este último es como un pendrive, como el que describió Adorni, pero que añade más seguridad para resguardar las llaves de acceso afuera de Internet”, añadió Battiato.

El nacimiento de bitcoin, en 2009

En octubre de 2008 se publicó el whitepaper de bitcoin, que se considera el inicio formal de esta tecnología. Sin embargo, la red empezó a funcionar efectivamente en 2009.

Durante los primeros años, la idea de una monda virtual descentralizada atraía a entusiastas del mundo tecnológico, pero tenía poco valor. De hecho, la primera operación comercial con bitcoin fue para pagar dos pizzas grandes a domicilio.

La compra fue hecha por uno de los primeros mineros de la criptomoneda y pagó 10.000 bitcoin por esa cena, lo que en ese momento equivalía a unos US$40. A precios de hoy, serían US$620 millones.