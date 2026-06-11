Bitcoin, herencias y propiedades: el detalle de la declaración jurada de Adorni

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó este miércoles una serie de declaraciones juradas rectificativas y correcciones impositivas ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que modifican la composición patrimonial conocida hasta el momento. La presentación se produjo mientras continúan investigaciones judiciales vinculadas a presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública.

Entre las principales novedades figura la incorporación de activos que no habían sido incluidos en declaraciones anteriores. Según la reconstrucción presentada por fuentes oficiales, Adorni informó ganancias por USD 300.000 originadas en inversiones realizadas con Bitcoin entre 2013 y 2018, a partir de una inversión inicial de USD 200.000.

Las modificaciones alcanzan tanto las declaraciones patrimoniales correspondientes a su desempeño como funcionario nacional como las presentaciones impositivas realizadas desde 2020. Además, incluyen cambios relacionados con el patrimonio de su esposa, Bettina Angeletti, en el marco de una reconstrucción de la evolución económica familiar.

Inversiones, herencias y propiedades

De acuerdo con la información presentada, la revisión patrimonial incluyó inversiones financieras, bienes heredados y operaciones económicas realizadas antes de su ingreso al Gobierno nacional. También se incorporaron antecedentes laborales de Angeletti, quien actualmente desarrolla actividades como monotributista y anteriormente ocupó cargos gerenciales en el sector privado durante más de quince años.

Sobre el proceso de revisión, allegados al funcionario explicaron: “Hubo desprolijidad. Las declaraciones juradas del 2023 las hizo él mismo. La del 2024 fue con un contador, pero con la denuncia, hubo que hacer una reconstrucción de toda la historia patrimonial familiar, porque había que demostrar que el dinero usado en la compra de propiedades no había surgido de dinero ilícito”.

La documentación también incorpora aproximadamente USD 513.000 vinculados a inversiones realizadas con Bitcoin, que pasan a constituir el principal activo financiero informado por la familia. Según la explicación oficial, esas operaciones fueron realizadas mediante ocho billeteras virtuales entre 2013 y 2018.

Bienes heredados y operaciones inmobiliarias

La reconstrucción patrimonial incluye además recursos obtenidos tras la sucesión de Jorge Eduardo Adorni, padre del funcionario, fallecido en 2022. Entre los bienes figura una propiedad en La Plata cuya venta le reportó aproximadamente USD 57.000. También se informó la venta de un lote en Daireaux, provincia de Buenos Aires, que generó ingresos cercanos a USD 22.000. Ambas operaciones representaron recursos por alrededor de USD 79.000.

Otro de los puntos incorporados corresponde a la vivienda ubicada en el country Indio Cuá, adquirida en noviembre de 2025. Según la documentación presentada, el inmueble pasó a figurar con una participación del 50% para cada cónyuge y su compra demandó aproximadamente USD 120.000. Además, se detalló que las remodelaciones posteriores tuvieron un costo cercano a USD 170.000, frente a estimaciones que las ubicaban en torno a USD 245.000, menciona Infobae.

La revisión también incluyó un departamento ubicado sobre la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito. Según la explicación brindada, la operación contempló un desembolso inicial de USD 30.000, mientras que el resto del financiamiento se estructuró mediante distintos mecanismos e hipotecas por alrededor de USD 100.000. Posteriormente, se incorporaron mejoras y remodelaciones valuadas en aproximadamente USD 65.000.

Regularización fiscal

Las rectificaciones también alcanzaron las declaraciones impositivas presentadas ante ARCA durante los últimos cinco años. Según fuentes oficiales, el funcionario se presentará ante el organismo para regularizar las obligaciones tributarias que surjan a partir de la incorporación de activos, inversiones y bienes que no habían sido incluidos en las presentaciones originales.

Desde la Jefatura de Gabinete sostuvieron que los bienes incorporados en la reconstrucción patrimonial tienen origen anterior a su llegada a la función pública. En ese sentido, afirmaron: “Todo el patrimonio que tiene Adorni y Angeletti es previo a la asunción como funcionario público”.

La presentación reúne por primera vez en un mismo documento las inversiones en Bitcoin, los ingresos provenientes de herencias, los cambios en la composición patrimonial del matrimonio, las operaciones inmobiliarias realizadas durante 2025 y las rectificaciones efectuadas ante ARCA, con el objetivo de reconstruir la evolución patrimonial familiar desde 2020 hasta la actualidad.