El INDEC difunde este jueves la inflación de mayo

El INDEC difundirá este jueves el dato de inflación de mayo. Las consultoras prevén una nueva desaceleración y estiman un índice cercano al 2%.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este jueves el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a mayo. Las estimaciones privadas y los relevamientos del mercado coinciden en anticipar una nueva desaceleración de la inflación, con registros que oscilarían entre el 2,1% y el 2,3%.
Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central, los analistas proyectaron una inflación mensual del 2,3%, en línea con las principales consultoras privadas. De confirmarse esa cifra, se trataría de una nueva reducción en el ritmo de aumento de los precios.
La Fundación Libertad y Progreso presentó una de las previsiones más optimistas al estimar un IPC apenas por encima del 2%, lo que representaría el nivel más bajo de los últimos nueve meses. Con ese resultado, la inflación acumulada durante los primeros cinco meses del año rondaría el 14,7%, mientras que la variación interanual se ubicaría cerca del 33%.
Las proyecciones del mercado
Desde la consultora PxQ calcularon una inflación del 2,3% para mayo, lo que implicaría la segunda desaceleración consecutiva tras varios meses de incrementos más pronunciados. Además, proyectaron una inflación acumulada cercana al 15% entre enero y mayo.
Por su parte, la consultora C&T registró para el Gran Buenos Aires una suba mensual del 2,2%, la menor desde octubre del año pasado. No obstante, advirtió que la comparación interanual podría mostrar un leve incremento debido a que en mayo de 2025 se había registrado una inflación relativamente baja.
Los especialistas destacaron que el comportamiento de los precios durante mayo fue dispar. El mes comenzó con algunos aumentos significativos, aunque luego se observó una moderación en las variaciones semanales e incluso se registraron bajas puntuales en determinados productos.
Alimentos, transporte y salud siguen presionando
A pesar de la desaceleración general del índice, los alimentos continuaron siendo uno de los rubros con mayor incidencia sobre la inflación. De acuerdo con Libertad y Progreso, el segmento de Alimentos y bebidas no alcohólicas registró un incremento del 3,3% y explicó una parte importante del resultado mensual.
En la misma línea, PxQ identificó a Alimentos y bebidas, Vivienda, Transporte y Salud como las divisiones que concentraron cerca del 70% de la variación total del índice durante mayo.
Entre los productos que más aumentaron se destacaron el tomate, las comidas consumidas fuera del hogar, los boletos de transporte público y los alquileres. En contrapartida, algunos cortes de carne vacuna y determinadas frutas cítricas registraron descensos en sus precios.
Las verduras fueron uno de los componentes con mayores incrementos, impulsadas por factores estacionales. También se observaron aumentos en productos panificados, mientras que la carne mostró una evolución más moderada respecto de meses anteriores.
Expectativa por el dato oficial
Desde Libertad y Progreso atribuyeron la desaceleración inflacionaria a la estabilidad cambiaria y a las políticas monetarias implementadas por el Banco Central. Sin embargo, señalaron que persisten factores de riesgo vinculados al contexto energético internacional y a la reducción de subsidios.
Las consultoras coinciden en que la inflación mantiene una tendencia descendente respecto de los niveles registrados durante 2024, aunque advierten que algunos sectores continúan mostrando aumentos superiores al promedio general.
Por ese motivo, el dato que difundirá el INDEC será seguido de cerca por economistas, empresas y mercados financieros, ya que permitirá evaluar si el proceso de desaceleración logra consolidarse o si aún persisten presiones capaces de alterar la trayectoria de los precios durante la segunda mitad del año.