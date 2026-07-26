Activaron la Alerta Sofía para hallar a adolescente correntina: sospechan que viajó a Entre Ríos

Nación activó la Alerta Sofía para localizar a Iara Ayelén Duprat, de 17 años, desaparecida desde el viernes en Curuzú Cuatiá. Una de las hipótesis que investigan las autoridades es que podría haberse dirigido hacia Entre Ríos.
La Alerta Sofía fue activada para intensificar la búsqueda de Iara Ayelén Duprat, una adolescente de 17 años que desapareció el viernes en la ciudad correntina de Curuzú Cuatiá. La investigación es encabezada por la Justicia y la Policía de Corrientes, mientras que el Ministerio de Seguridad de la Nación amplió el operativo a todo el país ante la posibilidad de que la menor se encuentre fuera de la provincia.
La adolescente, conocida por el alias "Kiara", fue vista por última vez el viernes. Su madre, de apellido Maciel, denunció la desaparición en la Comisaría de la Mujer y el Menor de Curuzú Cuatiá, lo que dio inicio a la investigación judicial.
Con el avance de las horas y la falta de novedades sobre su paradero, las autoridades resolvieron activar la Alerta Sofía, un protocolo reservado para casos de extrema urgencia en los que se presume que un menor de edad podría encontrarse en grave riesgo.
Investigan si pudo haberse trasladado a Entre Ríos
Según la información incorporada a la investigación, Iara había salido de su vivienda con la intención de encontrarse con su novio.
Sin embargo, nunca llegó al lugar previsto para ese encuentro ni regresó a su domicilio, situación que incrementó la preocupación de su familia y de los investigadores.
Entre las hipótesis que analizan las autoridades figura la posibilidad de que la adolescente se haya trasladado por sus propios medios hacia la provincia de Entre Ríos, motivo por el cual la búsqueda fue extendida a nivel nacional.
Mientras tanto, efectivos policiales continúan realizando distintas diligencias para intentar reconstruir sus últimos movimientos.
Cómo identificar a la adolescente
Las autoridades difundieron una descripción física de Iara Ayelén Duprat para facilitar su identificación.
La adolescente tiene 17 años, es de contextura robusta, mide aproximadamente 1,55 metros, posee tez blanca, cabello negro azulado hasta los hombros y ojos verdes.
Además, presenta tres tatuajes que pueden resultar claves para reconocerla: uno en una mano con la inscripción "Dalil" junto a mariposas; otro en las costillas con la palabra "Mauricio" y un tercero con la inscripción "Bryan".
La Policía solicitó a quienes puedan aportar información que se comuniquen de inmediato con las autoridades.
Cómo aportar información
La Comisaría de la Mujer y el Menor de Curuzú Cuatiá pidió la colaboración de la comunidad para ampliar el alcance de la búsqueda.
Quienes tengan información sobre el paradero de Iara pueden comunicarse con esa dependencia al 3794-504628, acercarse a la comisaría más cercana o llamar al 911 en la capital correntina o al 101 en el interior de la provincia.
A nivel nacional también se encuentra habilitada la línea gratuita y anónima 134, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, disponible las 24 horas para recibir datos que puedan contribuir con la investigación.
Qué es la Alerta Sofía
La Alerta Sofía es un protocolo de emergencia destinado a la búsqueda inmediata de menores de 18 años desaparecidos cuando existen indicios de que su vida o integridad podrían encontrarse en peligro.
Su activación solo se autoriza en situaciones excepcionales y requiere la existencia de una denuncia formal, una investigación judicial en curso, información verificable para su difusión y el pedido expreso de un fiscal o un juez.
Una vez activada, el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) coordinan la difusión masiva de la información mediante distintos canales.
Cómo funciona el protocolo
El sistema utiliza mensajes de alerta en teléfonos celulares, difusión en medios de comunicación, envíos masivos por correo electrónico a organismos públicos y organizaciones especializadas, además de publicaciones segmentadas en redes sociales.
El objetivo es lograr una rápida movilización de la comunidad y de las fuerzas de seguridad para aumentar las posibilidades de encontrar al menor en el menor tiempo posible.
En Argentina se registran alrededor de 7.000 denuncias anuales por desaparición de menores, de las cuales aproximadamente el 60% se resuelve durante las primeras 72 horas. Los casos vinculados con posibles delitos representan menos del 1% del total, razón por la cual la Alerta Sofía se reserva únicamente para las situaciones consideradas de máxima gravedad.