Manuel Adorni confirmó que presentó la Declaración Jurada y aseguró que tenía ahorros "en negro"

Manuel Adorni confirmó que presentó su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción y reconoció públicamente que mantuvo ahorros no registrados durante años. El jefe de Gabinete explicó que una parte importante de su patrimonio provino de una inversión en Bitcoin realizada en 2013 y 2014, y aseguró que regularizará su situación fiscal abonando los impuestos y multas correspondientes.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista televisiva en LN+, luego de que trascendiera que, junto a su esposa, adhirió al régimen simplificado de Ganancias habilitado por la Ley de Inocencia Fiscal.

El funcionario quedó en el centro de la atención pública tras conocerse detalles de su patrimonio y en medio de las investigaciones vinculadas a denuncias por presunto enriquecimiento ilícito.

La explicación sobre sus ahorros y la inversión en criptomonedas

Durante la entrevista, Adorni sostuvo que los fondos cuestionados tenían origen en ahorros personales acumulados durante años de actividad privada. "Toda la vida ahorramos. Lo hicimos en negro como todos los argentinos que tuvieron la suerte de ahorrar", manifestó.

Asimismo, reconoció que no incorporó esos fondos en su declaración jurada inicial, situación que atribuyó a una equivocación. "Un error que arrastro hasta hoy", señaló al referirse a la omisión.

En ese contexto, explicó que comenzó a invertir en criptomonedas hace más de una década. Según relató, junto a su familia realizó una inversión inicial de aproximadamente 2.000 dólares en Bitcoin, operación que con el paso de los años generó importantes ganancias.

Foto: La Nación.

"Ganamos alrededor de 300 mil dólares"

Al brindar detalles sobre la evolución de la inversión, Adorni afirmó: "Invertimos 200 mil dólares, ganamos alrededor de 300 mil". Además, remarcó que la información vinculada a esas operaciones puede verificarse a través de los registros públicos de la tecnología blockchain.

El jefe de Gabinete insistió en que esos fondos permanecieron fuera de las declaraciones patrimoniales durante años y reiteró que actualmente se encuentra avanzando en su regularización fiscal.

"Voy a pagar hasta el último impuesto y última multa", aseguró el funcionario, quien al mismo tiempo rechazó cualquier acusación vinculada a hechos de corrupción o enriquecimiento ilícito, publicó Ámbito.

Foto: Archivo Elonce.

La defensa ante las denuncias

Durante la entrevista, Adorni sostuvo que todo su patrimonio fue generado durante su actividad en el sector privado y negó haber cometido delitos. "No soy chorro, todo lo hice en el sector privado", afirmó.

Consultado sobre por qué no había brindado explicaciones públicas con anterioridad, respondió que optó por esperar la presentación formal de la documentación correspondiente. "Yo no podía responder al tribunal mediático que desde el primer día me juzgó. Tengo que responder a los pasos judiciales", expresó.

En la misma línea, agregó: "Yo sabía que no importaba lo que yo dijera ni explique sin la DDJJ y la documentación". Con estas declaraciones, el funcionario buscó despejar dudas sobre el origen de los fondos y defender su actuación ante los cuestionamientos surgidos en las últimas semanas.