AGMER rechazó los datos oficiales y afirmó que el salario docente perdió 21,2% frente a la inflación

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) rechazó la información difundida por el Gobierno provincial sobre la evolución de los salarios docentes y aseguró que "la única verdad está en los recibos de sueldo". El sindicato sostuvo que, lejos de haber superado la inflación, los haberes del sector acumularon una pérdida del 21,2% del poder adquisitivo durante la actual gestión.

La respuesta gremial se produjo luego de que el Ejecutivo provincial informara que el salario mínimo docente registró una suba acumulada del 244% entre diciembre de 2023 y julio de 2026, mientras que la inflación del mismo período fue del 241%, lo que, según el Gobierno, ubicó el salario 0,8% por encima de la inflación acumulada.

Frente a esa afirmación, AGMER emitió un duro comunicado en el que calificó de "mentira" la interpretación oficial sobre la evolución de los ingresos docentes.

"La única verdad está en los recibos de sueldo"

En el documento, la Comisión Directiva Central del gremio expresó: "En las últimas horas, el gobierno de la provincia se encargó de difundir por los medios de comunicación que 'el salario mínimo docente superó la inflación acumulada desde diciembre de 2023'. Eso es, lisa y llanamente, una mentira".

El sindicato afirmó que "lo que muestra la realidad, en los recibos de sueldo de cada docente de esta provincia, es que en la gestión de Frigerio el salario docente perdió el 21,2% contra la inflación que mide el INDEC".

Asimismo, sostuvo que la situación económica del sector se refleja en las dificultades cotidianas de los trabajadores de la educación. "Sostener que el salario docente le ganó a la inflación es una mentira que contrasta con la realidad que vivimos todos los días, con compañeros y compañeras que se endeudan o buscan otro trabajo para llegar a fin de mes", señaló el comunicado.

Cuestionamientos por la paritaria

En el mismo texto, AGMER también cuestionó la política salarial del Ejecutivo provincial y apuntó contra la decisión de cerrar las negociaciones mediante decretos.

"Por eso se niega el gobierno a sostener la discusión en el ámbito pertinente, la paritaria salarial, que por tercera vez decidió cerrar por decreto", expresó la conducción provincial del gremio.

De esta manera, el conflicto salarial entre el Gobierno de Entre Ríos y los sindicatos docentes sumó un nuevo capítulo, con posturas contrapuestas sobre la evolución real de los salarios y el impacto de la inflación sobre el poder adquisitivo del sector.