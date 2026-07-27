Agmer realizará un paro con movilización este miércoles por la reforma previsional en Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE
Agmer realizará un paro con movilización este miércoles en rechazo a la reforma previsional que será tratada para su sanción definitiva. La concentración comenzará a las 9.30 frente a la Caja de Jubilaciones y finalizará en Casa de Gobierno.
Agmer realizará un paro con movilización este miércoles en Entre Ríos en rechazo al proyecto de reforma previsional que será tratado para su sanción definitiva en la Legislatura provincial. La medida de fuerza incluirá una marcha que comenzará a las 9.30 frente a la Caja de Jubilaciones y concluirá en las inmediaciones de la Casa de Gobierno.
La convocatoria fue realizada por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y contará con el acompañamiento de las organizaciones que integran la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones, que vienen manifestando su rechazo a la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo.
La protesta se desarrollará en una jornada clave para el futuro del proyecto, que ya obtuvo media sanción en el Senado y quedó a un paso de convertirse en ley.
Cuestionamientos al proyecto
Desde el sindicato docente reiteraron sus críticas al contenido de la reforma, especialmente en lo referido al cálculo de los futuros haberes jubilatorios. Según sostienen, la iniciativa implicaría una reducción para quienes se jubilen bajo el nuevo régimen.
La secretaria adjunta de Agmer, Lía Fimpel, había expresado a Elonce que durante el tratamiento legislativo "faltó tiempo para explicar o responder, para poder ser interpelados. Había cosas para decir y, en un punto, no se permitió. Entendemos que no hay aportes al proyecto, pero sí hay modificaciones que deben discutirse".
Además, remarcó que "el proyecto no puede salir como está. Dimos los argumentos, seguimos sosteniendo que el proyecto afecta", al advertir que, según las simulaciones realizadas por el gremio, "se pierde el 82% móvil".
Debate legislativo acelerado
La reforma jubilatoria obtuvo media sanción en el Senado el pasado 15 de julio, tras un extenso tratamiento en comisiones. En la Cámara de Diputados, en cambio, el análisis avanzó con mayor rapidez.
Si bien estaba prevista la participación del ministro de Economía, Fabián Boleas, y de representantes de entidades empresarias que respaldaban la iniciativa, esas exposiciones finalmente no se concretaron. Tras escuchar al fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, y a representantes de la Asociación de la Magistratura, los diputados firmaron el dictamen.
Otro de los cuestionamientos planteados por Agmer apunta a las facultades que el proyecto otorgaría a la conducción de la Caja de Jubilaciones y al Poder Ejecutivo para reglamentar distintos aspectos de la normativa, una situación que, según el sindicato, debería quedar bajo la órbita del Poder Legislativo.