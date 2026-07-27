ARCA simplificó un trámite aduanero para mercadería proveniente del Mercosur

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) digitalizó el procedimiento para solicitar la liberación de garantías constituidas en operaciones de importación provenientes del Mercosur. El nuevo mecanismo quedó vigente este lunes 27 de julio.

La medida fue establecida mediante la Resolución General 5880/2026, publicada en el Boletín Oficial. La normativa habilita a los importadores y despachantes de Aduana a presentar el Certificado de Origen Digital por medio del Sistema Informático de Trámites Aduaneros (SITA).

Para iniciar la gestión, el operador deberá utilizar el trámite denominado “Presentación Certificado de Origen Digital”. Allí tendrá que informar el identificador de la destinación aduanera, los artículos comprendidos en la solicitud y los números de los certificados correspondientes.

Qué operaciones alcanza el nuevo procedimiento

El mecanismo podrá utilizarse cuando una importación haya sido garantizada porque el Certificado de Origen del Mercosur no fue presentado en el momento establecido. Este documento permite acreditar el país en el que fue producida la mercadería y aplicar el tratamiento arancelario correspondiente.

La gestión digital también incluirá la liberación de las garantías relacionadas con las multas automáticas asociadas a la falta de esa documentación. De esta manera, ambos conceptos podrán tramitarse mediante una misma presentación electrónica.

Hasta ahora, las normas vigentes exigían entregar el certificado en papel para solicitar el levantamiento de las garantías. Esa obligación operativa se mantenía hasta que estuviera disponible el procedimiento informático que ARCA habilitó mediante la nueva resolución.

La Aduana mantendrá los controles sobre los certificados

La presentación electrónica no implica que las garantías sean liberadas automáticamente. El servicio aduanero deberá comprobar que el Certificado de Origen Digital sea auténtico y cumpla con los requisitos establecidos por el acuerdo comercial aplicable a la operación.

Después de realizar la verificación, la Aduana podrá aprobar o rechazar la solicitud. El resultado será comunicado al importador o despachante mediante el Sistema de Comunicación y Notificación Electrónica Aduanera (SICNEA).

La digitalización busca reducir los tiempos y costos administrativos vinculados con la presentación física de los documentos. Sin embargo, ARCA mantendrá los controles previstos por el régimen de origen del Mercosur antes de autorizar la liberación de cada garantía.