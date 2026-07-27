 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Economía Comercio exterior

ARCA simplificó un trámite aduanero para mercadería proveniente del Mercosur

Los importadores y despachantes de Aduana podrán presentar electrónicamente el Certificado de Origen para solicitar la liberación de garantías. El procedimiento alcanza a operaciones respaldadas por falta de documentación y a las multas automáticas vinculadas.

27 de Julio de 2026
ARCA.
ARCA.

Los importadores y despachantes de Aduana podrán presentar electrónicamente el Certificado de Origen para solicitar la liberación de garantías. El procedimiento alcanza a operaciones respaldadas por falta de documentación y a las multas automáticas vinculadas.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) digitalizó el procedimiento para solicitar la liberación de garantías constituidas en operaciones de importación provenientes del Mercosur. El nuevo mecanismo quedó vigente este lunes 27 de julio.

 

La medida fue establecida mediante la Resolución General 5880/2026, publicada en el Boletín Oficial. La normativa habilita a los importadores y despachantes de Aduana a presentar el Certificado de Origen Digital por medio del Sistema Informático de Trámites Aduaneros (SITA).

 

 

Para iniciar la gestión, el operador deberá utilizar el trámite denominado “Presentación Certificado de Origen Digital”. Allí tendrá que informar el identificador de la destinación aduanera, los artículos comprendidos en la solicitud y los números de los certificados correspondientes.

 

Qué operaciones alcanza el nuevo procedimiento

 

El mecanismo podrá utilizarse cuando una importación haya sido garantizada porque el Certificado de Origen del Mercosur no fue presentado en el momento establecido. Este documento permite acreditar el país en el que fue producida la mercadería y aplicar el tratamiento arancelario correspondiente.

 

La gestión digital también incluirá la liberación de las garantías relacionadas con las multas automáticas asociadas a la falta de esa documentación. De esta manera, ambos conceptos podrán tramitarse mediante una misma presentación electrónica.

 

 

Hasta ahora, las normas vigentes exigían entregar el certificado en papel para solicitar el levantamiento de las garantías. Esa obligación operativa se mantenía hasta que estuviera disponible el procedimiento informático que ARCA habilitó mediante la nueva resolución.

 

La Aduana mantendrá los controles sobre los certificados

 

La presentación electrónica no implica que las garantías sean liberadas automáticamente. El servicio aduanero deberá comprobar que el Certificado de Origen Digital sea auténtico y cumpla con los requisitos establecidos por el acuerdo comercial aplicable a la operación.

 

 

Después de realizar la verificación, la Aduana podrá aprobar o rechazar la solicitud. El resultado será comunicado al importador o despachante mediante el Sistema de Comunicación y Notificación Electrónica Aduanera (SICNEA).

 

La digitalización busca reducir los tiempos y costos administrativos vinculados con la presentación física de los documentos. Sin embargo, ARCA mantendrá los controles previstos por el régimen de origen del Mercosur antes de autorizar la liberación de cada garantía.

Temas:

ARCA Aduana Mercosur
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso