Chicos desaparecidos: Missing Children recibe entre cuatro y seis denuncias por día en Argentina

La problemática de los chicos desaparecidos continúa siendo una preocupación constante en Argentina. Desde Missing Children Argentina informaron que reciben un promedio de entre cuatro y seis denuncias por día relacionadas con menores cuyo paradero es desconocido, una cifra que refleja la dimensión de una situación que afecta a familias de todo el país.

“Generalmente recibimos un promedio de cuatro a seis denuncias diarias”, señaló María de los Ángeles Pérez, integrante de la organización, en declaraciones al medio AIRE.

Actualmente, Missing Children mantiene activas 70 búsquedas de menores desaparecidos, a las que se suman otras 40 correspondientes a personas que desaparecieron siendo niños y que hoy son mayores de edad, aunque nunca pudieron ser encontradas.

Búsquedas que llevan más de tres décadas

La organización continúa trabajando incluso en los casos más antiguos, algunos de los cuales llevan más de 30 años sin resolverse.

“Hay algunos casos que ya llevan más de 30 años sin resolverse. Seguimos publicando sus fotos y hasta realizamos proyecciones de cómo serían sus rostros en la actualidad”, explicó Pérez.

Detrás de cada expediente hay familias que mantienen viva la esperanza de encontrar respuestas, aun cuando han pasado décadas desde la desaparición.

La referente de Missing Children destacó que la difusión permanente es una de las herramientas fundamentales para sostener la búsqueda y mantener vigentes los casos en la memoria colectiva.

El 95% de los menores aparece

Pese a la preocupación que generan las estadísticas, desde la organización remarcaron que existe un dato alentador.

“El 95% de los chicos perdidos aparece”, afirmó Pérez.

Según detalló, gran parte de las denuncias involucran a adolescentes de entre 12 y 17 años que abandonan sus hogares por conflictos familiares, problemas de convivencia o situaciones vinculadas al consumo problemático.

La voluntaria explicó además que una proporción importante de los casos responde a conflictos familiares derivados de separaciones.

“Aproximadamente un 30% de los casos son situaciones donde uno de los progenitores se lleva al menor tras una mala separación”, indicó.

La importancia de denunciar de inmediato

Con 18 años de trabajo dentro de Missing Children, Pérez insistió en la necesidad de actuar rápidamente cuando un menor desaparece.

“Si pasan unas horas y no saben dónde está su hijo, deben hacer la denuncia inmediatamente en la comisaría más cercana. No hay que esperar 24 ni 48 horas”, enfatizó.

La aclaración busca derribar uno de los mitos más extendidos en torno a las desapariciones de personas, ya que muchas familias creen erróneamente que deben aguardar un determinado plazo antes de formalizar la denuncia.

Desde la organización remarcan que las primeras horas son clave para orientar la búsqueda y aumentar las posibilidades de localizar al menor.

“Las familias nunca dejan de buscar. Nunca pueden cerrar ese círculo”, concluyó Pérez. La frase resume la realidad de cientos de padres, madres y familiares que sostienen la esperanza de encontrar a sus seres queridos, aun después de muchos años de ausencia.