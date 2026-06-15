YPF analiza una futura baja en los combustibles tras la caída del petróleo

YPF analiza la posibilidad de avanzar hacia una futura reducción en los precios de los combustibles luego de la caída registrada en la cotización internacional del petróleo tras el principio de acuerdo de paz alcanzado en Medio Oriente.

La baja del barril de Brent, referencia utilizada para la formación de precios en Argentina, abrió la semana con una caída cercana al 5% respecto al cierre anterior y se ubicó en torno a los 82 dólares por barril, impulsando expectativas en el sector energético.

El retroceso del crudo se produjo luego de que se anunciara un entendimiento preliminar entre Irán y Estados Unidos para avanzar hacia el fin del conflicto bélico y la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

Qué analiza YPF

Ante este escenario, la petrolera estatal evalúa cómo continuará el esquema de estabilización de precios implementado el 1 de abril para evitar trasladar de manera inmediata las fuertes oscilaciones internacionales a los surtidores.

Ese mecanismo, originalmente previsto por 45 días y luego extendido hasta fines de junio, permitió absorber las subas registradas cuando el petróleo superó los 100 dólares por barril durante la escalada del conflicto en Medio Oriente.

En aquel momento, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, había anunciado que la empresa mantendría estables los precios de los combustibles pese al incremento internacional del crudo, con el objetivo de amortiguar el impacto sobre los consumidores.

Así, como parte de este acuerdo privado entre empresas productoras de petróleo y refinadoras, sin intervención del Gobierno, este mecanismo de estabilización temporal sirvió para absorber las fluctuaciones abruptasen los costos internacionales y evitar traslados inmediatos al cliente.

La baja no sería inmediata

Fuentes de la compañía señalaron a Clarín que, si la tendencia descendente del petróleo se consolida en las próximas semanas, podría acelerarse la salida del esquema de estabilización y comenzar un proceso de reducción en los surtidores.

Sin embargo, aclararon que los precios actuales se mantendrán durante un período adicional para compensar parte de los aumentos internacionales que la empresa absorbió mientras estuvo vigente el acuerdo.

"Se van a mantener los precios un tiempo más, pero quizás por un plazo más corto", indicaron desde la petrolera, que monitorea diariamente la evolución del mercado internacional.

El resto de las compañías del sector seguiría la estrategia que adopte YPF, líder del mercado argentino de combustibles con una participación superior al 55 por ciento.

Cómo evolucionó el precio de la nafta

En los últimos años, Argentina pasó de tener uno de los combustibles más económicos de Sudamérica a ubicarse entre los países con precios más elevados de la región.

Según datos de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (Cecha), el litro de nafta equivalía a unos 0,60 dólares en enero de 2021. Tras la desregulación del mercado y la actualización de precios, el valor ascendió progresivamente hasta ubicarse cerca de 1,40 dólares durante las últimas semanas.

La evolución estuvo impulsada por la actualización de precios internos, la eliminación de subsidios y el impacto de los movimientos internacionales del petróleo.

Expectativa por la inflación

La posibilidad de una futura baja en los combustibles también es observada de cerca por el Gobierno nacional debido a su incidencia en los costos logísticos y en la evolución de la inflación.

Durante los últimos meses, el acuerdo de estabilización aplicado por YPF contribuyó a moderar el impacto de la suba del petróleo sobre el rubro transporte, uno de los componentes que más incidencia tiene en el índice general de precios.

Ahora, la evolución del Brent y la consolidación del acuerdo de paz en Medio Oriente serán factores determinantes para definir si la reducción en los surtidores puede concretarse durante las próximas semanas.