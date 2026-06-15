Precio de la nafta: Argentina lidera el ranking de aumentos entre los países petroleros de la región

Argentina se convirtió en el país con mayor incremento en el precio de la nafta entre los principales exportadores de petróleo de América Latina desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, según un informe elaborado por el Instituto Argentina Grande (IAG). El estudio reveló que el valor de los combustibles en el mercado local aumentó un 24,3% en dólares desde finales de febrero, ubicando al país al tope de lo que denominó la “Copa América del aumento de la Nafta”.

De acuerdo con el reporte, el ajuste registrado en Argentina superó ampliamente al de otras economías petroleras de la región. Ecuador ocupó el segundo lugar con una suba de 14,7%, mientras que México registró un incremento de 10,7%. Más atrás quedaron Brasil, con un aumento del 4,9%, y Colombia, con apenas un 1,9%.

El trabajo remarcó que la mayoría de los países implementó medidas para amortiguar el impacto de la crisis energética derivada de la guerra en Medio Oriente, mientras que en Argentina los consumidores absorbieron una parte significativa de los aumentos.

Qué pasó con los precios y cómo impactó en los hogares

Según el informe, antes de la escalada del conflicto internacional el litro de nafta súper en Argentina costaba alrededor de USD 1,12. Actualmente, el valor alcanzó los USD 1,40 por litro. En el mismo período, Brasil pasó de USD 1,23 a USD 1,31 y Estados Unidos de USD 1,05 a USD 1,14.

El IAG sostuvo que, pese al crecimiento de las exportaciones energéticas y al ingreso de divisas generado por el sector petrolero, los consumidores locales enfrentan precios superiores a los de mercados de referencia. “Los argentinos pagan la nafta más cara que en Estados Unidos y Brasil, pese a que el ingreso de dólares por petróleo casi se triplicó”, indicó el documento.

El organismo calculó que desde el comienzo de la guerra en Medio Oriente el aumento promedio fue de $388 por litro para la nafta súper y de $372 para la premium. Esto representa un gasto adicional mensual de $38.874 para una familia con automóvil y un costo acumulado cercano a los $116.600 durante los últimos tres meses.

A pesar de las subas, el sector energético mostró un fuerte desempeño en materia de exportaciones. En abril registró un saldo positivo de USD 1.983 millones, muy por encima del promedio mensual de USD 832 millones observado durante el último año.

El peso de los impuestos en los surtidores

Entre los factores que explican el aumento del combustible, el informe señaló el crecimiento de la carga impositiva aplicada sobre el litro de nafta. Según el IAG, los impuestos vinculados a los combustibles aumentaron un 230% en términos reales desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

El peso de estos tributos dentro del precio final pasó del 8,89% en noviembre de 2023 al 18,54% en mayo de 2026. El instituto sostuvo que este incremento tuvo una incidencia directa en el valor que pagan los consumidores en las estaciones de servicio.

“Este impuesto tiene una asignación específica para infraestructura vial e hídrica entre otras, pero esos recursos no se están usando para su función”, afirmó el informe. Además, agregó que “es otra forma de simular un superávit primario asfixiando la obra pública”.

De acuerdo con el estudio, la Dirección Nacional de Vialidad debería haber ejecutado aproximadamente $1,8 billones provenientes de esa recaudación, aunque sólo habría utilizado $0,7 billones. Por ello, el organismo cuestionó que “hay $0,9 billones que abultan el superávit pero que, por ley, se deberían usar para mejorar el estado de las rutas nacionales”.

Cómo queda Argentina frente a los países vecinos

El informe también señaló que el precio de la nafta acumula un incremento real del 59,5% desde el cambio de gestión. Sin embargo, aclaró que sin el impacto de la carga impositiva la suba habría sido del 41%.

En paralelo, el consumo de combustibles mostró una caída. Durante el primer cuatrimestre de 2026, las ventas de nafta súper retrocedieron un 1,8% respecto del mismo período de 2025 y un 4,3% en comparación con 2023.

No obstante, otra mirada surge de un reciente informe elaborado por la consultora Montamat & Asociados, que ubicó a la Argentina por debajo de varios países vecinos en términos de precios finales. Según ese relevamiento, en mayo el litro de nafta súper costó en promedio USD 1,54 en el país, frente a USD 2,20 en Uruguay, USD 1,78 en Chile y USD 1,75 en Perú.

Brasil fue el único país de la comparación con un valor inferior, al registrar un precio promedio de USD 1,34 por litro. En el caso del gasoil, Argentina mostró valores superiores a Brasil y Uruguay, aunque inferiores a los observados en Chile y Perú.