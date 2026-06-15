Tres nuevas marcas de autos chinos llegarán al país en los próximos meses

La llegada de autos chinos a la Argentina no se detiene y en lo próximos meses llegan tres nuevas marcas. Una de ellas quiere competir con BYD.
En medio de la ola de desembarcos de marcas de autos chinos, el Grupo Antelo, que ya comercializa Changan, JMEV y Great Wall Motors, anunció que sumará tres nuevas compañías: Deepal, especializada en autos eléctricos; Souest, que tiene una amplia gama de SUV; y Schacman, que fabrica camiones.
La incorporación se realizará en los próximos meses, donde también planean ampliar la gama de vehículos que ya comercializa bajo las tres marcas chinas y la cuarta del grupo, que es la japonesa Mitsubishi.
La confirmación se dio en medio del anuncio del inicio del Driving Experience Winter Tour 2026, que recorrerá todo el país ofreciendo test drives de los diferentes modelos que vende el Grupo Antelo, donde también se concretó el lanzamiento del nuevo Haval H6 híbrido, un SUV que la marca actualizó dando de esta forma cerrado el primer semestre del año.
La incorporación de las nuevas marcas se da en un contexto de crecimiento en las ventas de los diferentes modelos del grupo.
De acuerdo con los datos de patentamientos de los primeros cinco meses del año, crecieron más de 500% en ventas comparado con el mismo período del año anterior, y esperan cerrar 2026 con 10.000 unidades vendidas, es decir, una participación de mercado de 2 por ciento.
En cuanto a las nuevas marcas, cada una explorará distintos segmentos.
Deepal
Es una marca china de autos eléctricos e híbridos de gama más alta. Forma parte del grupo Changan, que actualmente comercializa Antelo en la Argentina. Fue creada en colaboración con la compañía de baterías CATL y la tecnológica Huawei para competir directamente en el mercado de "nuevas energías" (NEV) frente a marcas como Tesla y BYD.
Entre los propulsores que comercializa, ofrece vehículos 100% eléctricos de batería (BEV), híbridos enchufables de autonomía extendida (EREV) -donde un motor a nafta funciona solo como generador para cargar la batería- y está haciendo experimentos con hidrógeno.
La gama está formada por modelos como:
Deepal S05: Un SUV compacto, disponible en versiones 100% eléctricas y de rango extendido.
Deepal S07: El modelo pilar de la marca en los mercados internacionales. Es un SUV mediano más deportivo, fabricado sobre la plataforma EPA1 de Changan.
Deepal SL03 / L07: Son dos sedanes medianos de líneas muy aerodinámicas. El L07 tiene los sistemas de asistencia a la conducción inteligente desarrollados por Huawei.
Deepal G318: Es un SUV todoterreno mediano de diseño cuadrado y robusto, pensado para el off-road y equipado con el sistema híbrido de rango extendido para travesías largas.
Deepal S09: Es un SUV familiar grande de tres filas de asientos y enfoque de lujo.
Deepal E07: Es un vehículo considerado "multitruck" o SUV-Pick-up, cuyo techo trasero de vidrio se despliega eléctricamente para transformar el baúl en una caja de carga abierta.
Soueast
La marca tuvo diferentes etapas, y hoy forma parte del grupo Chery. Recordemos que Chery está presente en el país con modelos de la marca por medio del grupo Corven, quien obtuvo la representación el año pasado, cuando la adquirió de manos de Socma.
Sin embargo, las marcas chinas operan de esa forma, con las diferentes divisiones o marcas dentro de un grupo que pueden ser importadas en otro país por distintos representantes.
Los modelos que vende son los siguientes:
S05: Es un SUV compacto para el público más joven.
Soueast S06: Es un SUV del segmento C que cuenta con un diseño de líneas deportivas y aerodinámicas. Está disponible tanto en motorización naftero como híbrido enchufable
Soueast S07: Es un SUV familiar de 3 filas de asientos (con capacidad para 7 pasajeros) construido sobre la plataforma T1X de Chery.
Soueast S08: Es un SUV mediano-grande familiar que destaca por incorporar la tecnología híbrida enchufable de última generación de Chery, con espacio para 7 ocupantes.
Soueast S09: Es el SUV más grande, lujoso y equipado, con tres filas de asientos, tracción integral disponible (AWD) y un alto enfoque en el confort premium.
Schacman
Finalmente, Schacman es una marca china de camiones, buses y vehículos comerciales. Será un nuevo proyecto del grupo que ya hizo algunos intentos de desembarco en el segmento de los camiones. (IProfesional)