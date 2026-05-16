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Por tercera vez en el mes, aumentaron los precios de los combustibles de Shell: así quedaron los valores en Paraná

Por tercera vez en el mes, aumentaron los precios de los combustibles de Shell en Paraná en mayo de 2026, con nuevos valores en naftas y gasoil en la ciudad.

16 de Mayo de 2026
Así quedó la pizarra en Shell.
Así quedó la pizarra en Shell. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Por tercera vez en el mes, aumentaron los precios de los combustibles de Shell en Paraná en mayo de 2026, con nuevos valores en naftas y gasoil en la ciudad.

Por tercera vez en el mes, aumentaron los precios de los combustibles Shell en Paraná, en una nueva actualización registrada este sábado por la tarde en mayo de 2026. La modificación volvió a impactar en los valores de las naftas y el gasoil, generando preocupación entre los automovilistas que ya venían enfrentando incrementos consecutivos en las últimas semanas.

 

Según se pudo corroborar en las pizarras de las estaciones de servicio, la Nafta Súper pasó a costar $2.199, cuando anteriormente se ubicaba en $2.179. En tanto, la V-Power Nafta también registró una suba y llegó a $2.449, frente a los $2.415 que marcaba en el ajuste previo.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Nuevas subas en naftas y gasoil

 

En el segmento diésel, la Evolux Diesel se actualizó a $2.369, mientras que anteriormente se vendía a $2.343. Por su parte, la V-Power Diesel alcanzó los $2.549, luego de ubicarse en $2.519 en la última modificación de precios.

 

Con este incremento, ya son tres los aumentos aplicados en lo que va del mes de mayo de 2026, lo que confirma una tendencia de ajustes frecuentes en los combustibles de la marca en la ciudad de Paraná.

Temas:

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