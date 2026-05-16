Club de Leones realizó una donación de $2.620.000 a oncohematología del Hospital San Roque

REDACCIÓN ELONCE
El Club de Leones concretó una donación de $2.620.000 destinada al área de oncohematología del Hospital San Roque de Paraná. Durante el acto, el doctor Pedro Negri reclamó que Entre Ríos adhiera a la Ley Nacional de Oncopediatría.
En un acto desarrollado en el Hotel Paraná, el Club de Leones formalizó la entrega de una donación de $2.620.000 al servicio de oncohematología del Hospital San Roque de Paraná. La actividad reunió a representantes de distintos distritos leonísticos, autoridades regionales e internacionales y referentes médicos del nosocomio infantil, en una jornada marcada por el compromiso social y el acompañamiento a la salud pública.
Durante el encuentro se destacó el trabajo conjunto entre las organizaciones civiles y el sistema sanitario, especialmente en el abordaje del cáncer infantil. La entrega fue realizada en el marco de la Convención Nacional de Clubes de Leones de Argentina, con la participación de dirigentes nacionales e internacionales de la entidad de servicio.
Uno de los momentos centrales estuvo encabezado por Luis Caro Chong, director internacional de la organización, quien remarcó la importancia de la cooperación entre instituciones. “Expresarle, a nombre de nuestra Asociación Internacional de Clubes de Leones, la oportunidad que nos brinda de poder trabajar en equipo. Todo se consigue cuando hay voluntades y nuestra asociación internacional justamente busca voluntades para servir y que nos den la oportunidad a los leones de poder estar reunidos en todos estos programas de servicio”, expresó.
Compromiso con la salud y el cáncer infantil
En su discurso, Caro Chong también hizo referencia a las distintas acciones globales que impulsa la organización. “Hoy salud, cáncer infantil. Tenemos, como lo decía nuestra presidenta del Consejo, otras causas globales en las cuales también apoyamos a nivel mundial. Así que con los Leones siempre contará con un apoyo y, en lo posible, ampliaremos la posibilidad de que esto cada vez sea más grande y no solo acá en Paraná, sino a nivel mundial”, sostuvo.
Por su parte, el doctor Pedro Negri, referente del servicio de oncohematología del Hospital San Roque, agradeció la colaboración recibida y puso el foco en las dificultades que atraviesan muchas familias entrerrianas durante los tratamientos oncológicos pediátricos.
“Siempre soy un agradecido porque nos ayudan a servir, que también es nuestra función y nuestra vocación de servicio. Por eso nos sentimos muy acompañados cuando vemos gente con tanta solidaridad y vocación de servicio”, señaló el profesional ante los presentes.
El reclamo por la adhesión a la Ley de Oncopediatría
En otro tramo de su intervención, Negri planteó la necesidad de que Entre Ríos adhiera a la Ley Nacional de Oncopediatría. “Creo que hay un punto que es importante, que Leones sería trascendente que participara, que es la Ley del Cáncer Infantil, la Ley de Oncopediatría. Es importante porque ha dado cobertura y la posibilidad de que tengan acceso al tratamiento y a la movilización”, afirmó.
El médico explicó además las dificultades que enfrentan las familias del interior provincial. “Cuando uno dice que tiene pacientes de toda la provincia, siempre es un problema el traslado de sus pacientes, cómo asistirlos con el afecto que hay que asistirlos y muchas veces hay desarraigo”, manifestó.
Finalmente, Negri fue contundente al referirse a la situación actual de la provincia respecto a la normativa nacional. “El problema es que la provincia de Entre Ríos no se ha adherido a la Ley de Oncopediatría nacional. No sé por qué. Lo que nos puedan ayudar en que Entre Ríos adhiera a la Ley de Oncopediatría va a ser un gran servicio”, concluyó.
La ceremonia culminó con la entrega formal de la donación y un reconocimiento institucional al trabajo solidario impulsado por el Club de Leones, una organización que continúa fortaleciendo acciones de impacto social vinculadas a la salud y la asistencia comunitaria.